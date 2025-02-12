Хоккеисты «Металлурга» взяли реванш у «Трактора» в чемпионате КХЛ

Автором победной шайбы стал защитник магнитогорского клуба Артем Минулин

Хоккейный клуб «Металлург» взял реванш у челябинского «Трактора» за поражение недельной давности в чемпионате КХЛ. Сегодня, 12 февраля, магнитогорцы одержали победу в южноуральском дерби на льду арены «Трактор» — 3:1. Автором победной шайбы стал защитник «сталеваров» Артем Минулин. Его гол стал украшением поединка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Надо ли говорить о том, что матч в Челябинске вызвал огромный ажиотаж у болельщиков «черно-белых». В очередной раз на трибунах арены «Трактор» был аншлаг, а все билеты были раскуплены задолго до его начала. Накануне челябинской клуб гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Причем, сделал это первым из команд конференции «Восток».

Впрочем, в том, что команда там будет никто не сомневался. А вот в том, что сможет ли команда закрепить успех в южноуральском дерби с принципиальным соперником — вот что интересовало больше всего. Хоккеисты «Трактора» неделей ранее выиграли у магнитогорцев, причем уверенно — 5:2. Сегодня им нужно было закреплять успех.

Хотя у хоккеистов «Металлурга» было куда больше мотивации дать бой соперникам. И не только потому, что они — географические соседи. Подопечным Андрея Разина куда важнее побороться за четвертую позицию на «Востоке», чтобы получить преимущество своей площадке в первом раунде плей-офф.

Хоккеисты «Металлурга» начали чуть активнее, при этом было видно, что главной задачей магнитогорцев было — не дать соперникам «воздуха»: очень предложили соперникам плотный и высокий прессинг. Поэтому гол гостей выглядел логичным: уже на 5-й минуте шайбу забросил Данила Юров. Все сделал для партнера по команде Никита Михайлис, выигравший борьбу у защитника «черно-белых».

Ну а в конце первого периода «сталевары» закрепили успех. Чудеса сноровки и мастерства проявил защитник магнитогорцев Артем Минулин: замкнул с лета навесную передачу Егора Коробина — 0:2.

Хоккеистам «Трактора» понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и организовать достойный ответ. Лишь в дебюте второго периода им удалось сократить разрыв в счете. Они воспользовались ошибкой в обороне соперника, организовав выход «3 в 1». Михаил Горюнов-Рольгизер решил все исполнить сам — к его броску голкипер «Металлурга» Евгений Набоков оказался не готов — 1:2. Интересно, что форвард «Трактора» еще в первом периоде был в похожей ситуации. Тогда ему не удалось поразить ворота соперника, но в этот раз кистевой бросок был безупречен.

Второй период в целом смотрелся, команды играли в открытый хоккей, но шайба удивительным образом не находила нужного адресата. Чуть «остыла» игра в третьем периоде. «Металлург» играл по счету, «Трактор» не мог найти в себе силы на то, чтобы его сравнять.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 12 февраля. «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Данила Юров (Никита Михайлис, Никита Камалов), 04:15 (5×5).

0:2 — Артем Минулин (Егор Коробкин, Андрей Козлов), 16:58 (5×5).

1:2 — Михаил Горюнов-Рольгизер (Логан Дэй, Илья Николаев), 20:31 (5×5).

1:3 — Даниил Вовченко (Илья Набоков), 59:48 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Евгений Набоков («Металлург»)

Один из главных героев матча. Не сказать, что выдал выдающуюся игру, но его действия помогли команде обрести уверенность и вырвать победу в принципиальном дерби.

Михаил Горюнов-Рольгизер («Трактор»)

Забросил важнейшую шайбу, сократив разрыв в счете до минимума. Но совершить камбэк партнерам по команде не удалось. Мог стать и автором дубля — моменты для взятия ворот у него были.

Артем Минулин («Металлург»)

Забил гол-красавец, проявив чудеса мастерства. Уже сам факт того, как он умудрился подстроиться под передачу Егора Коробкина заслуживает, чтобы попасть в наш топ.

Хоккейный клуб «Трактор» отправляется в дальневосточное турне. Ему предстоит сыграть с «Адмиралом» (15 февраля) и «Амуром» (17 февраля), а «Металлург» последует по маршруту Новосибирск — Астана — Омск. Для него все самое интересное в чемпионате КХЛ только начинается...

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).