Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над «Адмиралом» в чемпионате КХЛ

Победную шайбу в овертайме Валерий Орехин забросил за 1 секунду до финальной сирены — 4:3

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали тяжелейшую победу в чемпионате КХЛ, выиграв в овертайме у «Адмирала» — 4:3. Решающую шайбу в дополнительное время за одну секунду до финальной сирены забросил защитник Валерий Орехов. Это уже седьмая победа подряд действующего обладателя Кубка Гагарина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Металлурга» набрали хороший ход, одержав 6 побед подряд. При этом приятно радовали не столько результаты, сколько игра команды. Возможно, еще не чемпионская, но близкая к той магнитогорской команде, которая в прошлом сезоне завоевала Кубок Гагарина.

Тем удивительней было видеть невнятные действия «сталеваров» в первом периоде матча с «Адмиралом». Удивляла игра команды в атаке: к 10-й минуте хозяева нанесли лишь два броска в створ ворот соперника. Ну и серьезных, по-настоящему голевых моментов магнитогорцы к экватору периода не создали.

Зато «Адмирал» выжал из своей игры максимум. На 11-й минуте «моряки» реализовали большинство. Лучший бомбардир дальневосточной команды сделал все предельно просто: получил шайбу на выигранном вбрасывании, чуть сблизился с воротами соперника и кистевым броском отправил шайбу в «паутину» — 0:1.

Ответный гол хозяева льда забили-таки под занавес периода. Защитник «сталеваров» Алексей Маклюков отважился на бросок с острого угла — и шайба нашла-таки щель в частоколе ног соперника. 1:1 после первого периода, в котором «Металлург» нанес лишь 5 бросков в створ ворот соперника. Подопечным Андрея Разина нужно было серьезно добавлять в игре, иначе можно было прервать свою победную серию.

Но уже в дебюте второго периода «Металлург» вновь оказался в роли догоняющих. Джек Родуолд удачно подставил клюшку после броска Никиты Сошникова, и шайба оказалась в сетке — 1:2. Впрочем, уже пять минут спустя хозяева счет сравняли. Им удалось быстро реализовать большинство. Причем, ответный гол получился схожим по стилю: Люк Джонсон скорректировал полет шайбы после броска Робина Пресса — 2:2.

Лишь после этого «Металлург» наконец-то начал активно играть в нападении. Хозяева льда проводили затяжные позиционные атаки, стали наносить много бросков, плотно встречать соперников в средней зоне. Теперь уже голкипер «Адмирала» Андрей Мишуров вынужден был трудиться в поте лица. И благодаря его усилиям гости сохранили ничейный счет по итогам второго периода. Хотя чего только стоит выход «1 в 0» Игоря Гераськина! Отметим, что был хороший голевой момент у гостей.

Владел игровым и территориальным преимуществом «Металлург» и в заключительном периоде. Однако подвела хозяев льда реализация моментов. Хорошую возможность магнитогорцы упустили в середине периода, когда судьи наказали гостей за нарушение численного состава. В одном из эпизодов Александр Петунин и Люк Джонсон едва не запихнули шайбу в сутолоке у ворот. Однако та попрыгала по перекладине, но линию ворот не пересекла.

Не забиваешь ты — забивают тебе! Это правило в очередной раз сработало. Хоккеисты «Адмирала» реализовали большинство: Степан Старков бросил от синей линии, а на «пятаке» расторопнее всех оказался Егор Петухов. Командам оставалось играть в третьем периоде 10 минут... Времени много, но сенсация была вполне реальной.

Она не случилась. И вновь «Металлург» очень быстро реализовал «лишнего». Люк Джонсон выиграл вбрасывание, шайба оказалась у Романа Канцерова, а тот отправил его на никем не прикрытого Данила Вовченко. Форвард «Металлурга» кистевым броском отправил резиновый снаряд в паутину ворот гостей — 3:3!

Кульминацией матча стал овертайм. В нем команды успели поиграть в меньшинстве, но все решилось в самой концовке: за 1 секунду до финальной сирены точный бросок нанес Валерий Орехов! «Металлург» одерживает седьмую победу подряд!

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 7 января. «Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 от (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Даниил Гутик (Павел Шэн), 11:51 (5×4).

1:1 — Алексей Маклюков (Трой Джозефс), 17:42 (5×5).

1:2 — Джек Родуолд (Никита Сошников, Либо Шулак), 20:42 (5×5).

2:2 — Люк Джонсон (Робин Пресс, Роман Канцеров), 25:09 (5×4).

2:3 — Егор Петухов (Степан Старков, Даниил Гутик), 50:44 (5×4).

3:3 — Даниил Вовченко (Роман Канцеров, Александр Петунин), 56:42 (6×4).

4:3 — Валерий Орехов (Роман Канцеров, Люк Джонсон), 64:59 (3×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Роман Канцеров («Металлург»)

Набравший ход форвард в этот раз не забил, но сделал ассистентский хет-трик. Вновь был одним из самых игроков матча в составе магнитогорской команды.

Даниил Гутик («Адмирал»)

Забросил сам и помог это сделать партнеру по команде. Хороший матч для лучшего бомбардира «моряков».

Люк Джонсон («Металлург»)

Набрал 2 (1+1) очка за результативность, но мог забивать еще как минимум трижды. Понравилось движение и нацеленность на ворота легионера магнитогорского клуба.

Благодаря этой победе магнитогорская команда поднялась на третье место в турнирной таблице в Восточной конференции. И теперь в следующем матче встретится в южноуральском дерби с челябинским «Трактором»! Эта игра состоится в Магнитогорске 11 января. Ее в прямом эфире покажет телеканал ОТВ. Трансляция также будет доступна на сайте 1obl. tv.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом сайта 1obl.ru.