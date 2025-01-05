Хоккейный клуб «Металлург» одержал шестую победу подряд в КХЛ

Магнитогорская команда выиграла у «Амура» и вплотную приблизилась к лидерам Восточной конференции

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» не знают поражений в шести матчах кряду в чемпионате КХЛ. Сегодня, 5 января, южноуральская команда одержала непростую домашнюю победу над хабаровским «Амуром» со счетом 3:2. Благодаря этому успеху подопечные Андрея Разина вышли на четвертое место в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Фаворит в этом противостоянии был очевиден. Даже несмотря на то, что «Амур» в последних матчах выглядит достойно, а его победа над «Трактором» подтвердила то, что команда преодолела кризис. Вот только «Металлург» сейчас играет по-чемпионски: мощно, комбинационно и быстро. Не случайно, подопечные Андрея Разина подошли к матчу с хабаровчанами серией из пяти побед кряду.

И уже в самом начале игры магнитогорцы подтвердили, что находятся в хорошей форме. Не прошло и минуты, как хозяева льда открыли счет в матче. Хабаровчане увлеклись атакой и «прозевали» контрвыпад соперника. Роман Канцеров убежал на рандеву с голкипером гостей и хладнокровно переиграл Дамира Шаймарданова — 1:0.

Впрочем, гости ответили достаточно быстро. Две минуты спустя им удалась хорошая позиционная атака, которую завершил хитрым броском с «пятака» Дмитрий Шевченко — 1:1. Но и равный счет сохранялся недолго: к исходу 5-й минуты вывел хозяев вперед Валерий Орехов.

Вообще, первый период был богат на события и голевые моменты. У хозяев мог еще забивать Данила Юров, у гостей в большинстве Алекс Броадхерст. Игровым преимуществом владели, конечно же, хоккеисты «Металлурга». Но, надо отдать должное гостям, они находили в себе силы достойно отвечать и даже создавать опасные моменты у ворот соперника.

Во втором периоде страсти на льду чуть утихли. На площадке шла вязкая борьба за территорию. В ней оборона команд успешно справлялась с атакой соперника. В середине периода «тигры» взорвали размеренное течение матча, когда Евгений Грачев из выгоднейшей позиции угодил в крестовину. «Металлург» ответил двумя хорошими позиционными атаками.

Все должен был решить третий период. В нем хозяева могли увеличивать отрыв в счете, когда получили еще одну возможность реализовать «лишнего». Но вместо этого пропустили нелепый и обидный гол в свои ворота. Форвард гостей убежал в контратаку, реализовав свой шанс и сравнял счет — 2:2! Причем, голевую передачу ему отдал голкипер Дамир Шаймарданов.

Впрочем, радовались гости этой заброшенной шайбе не долго. Уже две минуты спустя магнитогорцы снова вышли вперед. И вновь инициативу взял на себя защитник команды, на сей раз Макар Хабаров. Он сделал все просто: на скорости вошел в зону соперника, на замахе убрал защитника и кистевым броском отправил шайбу в ворота — 3:2!

«Амур» отчаянно сопротивлялся. Пусть хабаровчане и не обрушили шквал атак на ворота соперника, но попытались действовать с позиции силы. И ведь могли они уйти от поражения. За 5 минут до финальной сирены судья наказал хозяев, усадив на лавку для штрафников все того же Макара Хабарова. Но мастерства «тигров» не хватило — в большинстве команда сыграла не лучшим образом, упустив шанс сравнять счет.





Хоккей. Чемпионат КХЛ. 5 января. «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Роман Канцеров (Никита Михайлис), 00:41 (5×5).

1:1 — Дмитрий Шевченко, 03:35 (5×5).

2:1 — Валерий Орехов (Игорь Гераськин, Робин Пресс), 05:23 (5×5).

2:2 — Олег Ли (Дамир Шаймарданов), 41:26 (4×5).

3:2 — Макар Хабаров (Артем Минулин), 43:27 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Роман Канцеров («Металлург»)

Один из самых активных игроков матча. Забил первый гол, несколько раз попытался повторить трюк, убегая в отрыв. Находится в отличной форме: в 8 последних матчах на его счету 11 (9+2) очков.

Макар Хабаров («Металлург»)

Стал автором победного гола. И в целом провел хороший матч, очень часто подключался к атакам, в обороне действовал без ошибок.

Дамир Шаймарданов («Амур»)

Провел очень хороший матч, много «тащил». Сделал в итоге 34 спасения. А еще умудрился стать автором результативной передачи.

«Металлург» одерживает шестую победу подряд. И он уже на четвертом месте в Восточной конференции. Послезавтра, 7 января, подопечные Андрея Разина принимают на своем льду «Адмирал», а уже совсем скоро состоится очередная серия горячего южноуральского дерби — 11 января в Магнитогорск пожалует челябинский «Трактор». Кстати, «черно-белые» на текущий момент — лидеры «Востока»!

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом сайта 1obl.ru.