Магнитогорский «Металлург» одержал первую победу в баскетбольной Суперлиге

На своей площадке южноуральцы выиграли у БК «Тамбов» со счетом 71:66

Баскетбольный клуб «Металлург» из Магнитогорска выиграл у БК «Тамбов» в Суперлиге — 71:66 и таким образом одержал первую победу в сезоне-2025/2026. Небольшой перевес в счете не должен вводить в заблуждение — южноуральцы контролировали ход игры и лишь в концовке позволили соперникам сократить разрыв в счете, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне подопечные Вадима Филатова уступили в упорной борьбе соперникам из Тамбова со счетом 70:78. В свою очередь, армейцы также стартовали в новом сезоне с поражения, уступив «ЧБК» в Челябинске (54:85). Каждой из команд сегодня нужна была победа, чтобы хоть как-то подсластить пилюлю от горечи поражения.

Тренерский штаб «Металлурга» произвел точечные перестановки в составе, выпустив с первых минут Отара Пхакадзе. Разыгрывающий из Грузии произвел хорошее впечатление в предыдущем матче, удачно войдя в игру со скамейки для запасных. И подтверждением этому открыл счет, забросив «трешку» в дебюте игры. Впрочем, затем баскетболист ушел в тень и никак себя не проявил.

Но и без него у «Металлурга» было кому играть. К 6-й минуте хозяева площадки вели уже 20:8. Такого преимущества удалось достичь во многом благодаря хорошим броскам — 57,1% со средней и 71,3% — с дальней дистанции.

Во втором периоде хозяева площадки закрепили успех, сохранив «+10» очков перевеса. Хорошо вошел в игру Станислав Сарафанкин — забил «двушку», а следом «трешку». 41:28 — с таким счетом команды отправились на большой перерыв.

В третьем отрезке матча «Металлург» продолжал контролировать ход игры. Далеко вперед не убегал, но и не позволял соперникам приблизиться. Лидером атак южноуральцев стал Максим Кондаков.

Он и в предыдущем матче выделялся на общем фоне, и сейчас «зажигал» на площадке. Впрочем, в концовке гости чуть сократили отставание. 54:42 — перед заключительным периодом: весьма шаткое преимущество, особенно для баскетбольного матча.

Баскетболисты «Металлурга» и в четвертом периоде, как показалось, выполняли план на игру. По крайней мере, они не давали соперникам приблизиться к себе близко. Но концовку все же завалили. К счастью, к тому моменту времени шансов отыграться у гостей уже почти не было. В итоге — 71:66! Есть первая победа «Металлурга» в сезоне-2025/2026.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

3 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА-2 (Москва) — 71:66 (23:12, 18:16, 13:14, 17:24).

«Металлург»: Кондаков (19), Михеев (10), Мартынов (10), Степанцов (8), Сарафанкин (6), Пхакадзе (6), Мальцев (5), Лютыч (3), Венников (2), Кочергин (2), Скрынник.

ЦСКА-2: Ширинкин (16), Никонов (13), Абрамов (8), Князев (8), Тюлюбаев (5), Петухов (5), Лавренов (4), Орешников (3), Новиков (2), Покинко (2), Пронин.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Кондаков («Металлург»)

Кажется, именно он станет лидером команды по набору очков. В предыдущем матче набрал 18 баллов, сегодня — 19. Забросил 4 «трешки» из 7, провел почти 30 минут на площадке.

Вадим Ширинкин (ЦСКА-2)

Подтвердил статус лидера дубля армейского клуба. Но один в поле не воин, ему было сложно противостоять соперникам. Тем не менее, 16 очков он набрал — весьма неплохо.

Кирилл Михеев («Металлург»)

Как и в предыдущем матче, был на виду. 10 очков и 6 подборов — хороший уровень, но не более того.

Следующий матч «Металлург» проведет в 1/16 финала Кубка России. В домашнем поединке южноуральцы примут 8 октября грозненское «Динамо». Ближайшую игру в Суперлиге магнитогорцы сыграют 14 октября дома с командой «Купол-Родники» из Ижевска.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).