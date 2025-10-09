Баскетбольные клубы Челябинской области провели первые матчи Кубка России

Магнитогорский «Металлург» уступил соперникам из Грозного, а челябинский «ЧБК» выиграл в Москве

Два баскетбольных клуба Челябинской области по-разному стартовали в 1/16 финала Кубка России. В первых матчах турнира клуб «ЧБК» одержал непростую гостевую победу над БК «Московский» (70:65), а магнитогорский «Металлург» в равной борьбе уступил грозненскому «Динамо» (79:83). Судьба путевок в следующий раунд соревнований определится в ответных поединках соперников, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Магнитогорский «Металлург» свой домашний поединок с грозненским «Динамо» начал хорошо — не прошло и минуты, как хозяева площадки повели 3:0 благодаря точным попаданиям Максима Кондакова и Кирилла Михеева. Тренерский штаб гостей вынужден был брать тайм-аут, чтобы привести своих игроков в чувство. Это помогло — динамовцы наладили игру, вышли вперед и весь матч вели в счете.

Не лучшим образом вошел в игру разыгрывающий южноуральцев Отар Пхакадзе. Он умудрился за 2 с половиной минуты на площадке нахватать аж 4 фола. Главный тренер «Металлурга» Вадим Филатов вынужден был охладить пыл игрока, отправив его на скамейку для запасных.

Во втором периоде грозненцы еще увеличили преимущество, при счете 32:43 команды отправились на большой перерыв. Увы, он не пошел на пользу хозяевам площадки. В какой-то момент «Динамо» вело с разницей в 20 очков.

Лишь в четвертом периоде «Металлург» показал ту игру, которую ждут от него его болельщики. Василий Мартынов и Максим Кондаков повели партнеров по команде за собой. Преимущество гостей в счете стало сокращаться. Магнитогорцы едва не совершили камбэк и могли даже выиграть матч, однако концовку провели неудачно. Итоговый счет — 79:83 в пользу команды из Чеченской Республики. Теперь все решится в ответном поединке в Грозном.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Кубок России. 1/16 финала. Первый матч

8 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Грозный) — 79:83 (22:26, 10:17, 16:24, 31:16)

«Металлург»: Мартынов (19), Кондаков (16), Михеев (13), Скрынник (7), Д. Кочергин (7), Лютыч (6), Мальцев (5), Пхакадзе (3), Степанцов (3), Венников, Сарафанкин.

«Динамо»: Ахмедов (14), Зиборов (13), Бондаренко (13), Д. Карванен (11), А. Кочергин (10), Загретдинов (8), Писарчук (5), Аннаев (4), Викторов (3), Ищенко (2), Гусак.

В этот же день провел свой первый матч 1/16 финала Кубка России и челябинский клуб «ЧБК». В гостях ему предстояло сыграть с полупрофессиональной командой «Московский». Она не выступает в чемпионате России ни в одной из лиг, но располагает большой группой игроков, которые когда-либо выступали на серьезном уровне в баскетболе 5×5 либо сейчас являются звездами турниров 3×3. В общем, серьезный и крепкий соперник, способный на высоком уровне выступать даже в Суперлиге чемпионата страны.

В Москву «ЧБК» отправился не в боевом составе. Остались дома американские легионеры клуба — Кортез Эдвардс и Натаниэль Поллард. Зато вернулся в состав из лазарета капитан команды Глеб Суворов. Во многом благодаря его результативной игре челябинцы и выиграли стартовый отрезок матча — 21:18.

Во второй десятиминутке БК «Московский» попытался перехватить инициативу. Команда Эмина Антоняна стала чаще играть через связку Козлов — Дебда, но в концовке четверти «ЧБК» вновь вышел вперед благодаря активным действиям Яна Додеуса и Дмитрия Ривного. Гости выиграли отрезок 17:15 и ушли на большой перерыв, ведя 38:33.

После перерыва обе команды прибавили в скорости. «ЧБК» усилил давление на чужой половине, вынуждая БК «Московский» ошибаться в передачах. У челябинцев выделялись Вадим Орехов и Максим Ильвовский, уверенно действовавшие на подборах и в защите. Неплохо вошел в игру и Павел Морозов, для которого это стал первый матч в составе «ЧБК».

В заключительной четверти БК «Московский» предпринял отчаянную попытку спасти матч. Однако игроки ЧБК проявили выдержку и хладнокровие, не позволив сопернику приблизиться вплотную. Команда Вучковича проиграла последний отрезок 13:14, но оформила итоговую победу — 70:65.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Кубок России. 1/16 финала. Первый матч

8 октября. БК «Московский» (Москва) — «ЧБК» (Челябинск) — 65:70 (18:21, 15:17, 18:19, 14:13)

«Московский»: Дебда (15), Коршаков (12), Карпачев (12), Козлов (10), Корчагин (6), Першин (3), Лазарев (2), Алиев (2), Греков (2), Павлов (1).

«ЧБК»: Додеус (17), Суворов (13), Орехов (12), Ривный (8), Ильвовский (5), Туманов (5), Морозов (5), Савин (3), Стубеда (2), Якунин, Чехлань.

Ответные матчи 1/16 финала Кубка России состоятся 29 октября. При определении победителя противостояний будут учитываться не количество побед, а разность очков, набранных по итогам двух матчей серии.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск) и БК «Московский» (Москва)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)