Магнитогорский «Металлург» с поражения стартовал в баскетбольной Суперлиге

Южноуральцы в равном поединке уступили в «волчьем» дерби соперникам из Тамбова — 70:78

Баскетбольный клуб «Металлург» открыл новый сезон в Суперлиге домашним поражением от БК «Тамбов». Магнитогорская команда в «волчьем» дерби уступила соперникам со счетом 70:78. Большую часть матча хозяева площадки были в роли догоняющих, однако совершить камбэк им так и не удалось, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Нельзя сказать, что игра «Металлурга» получилась неудачной. Она разбилась на какие-то отрезки, в которых подопечные Вадима Филатова своими действиями то приятно удивляли, то заставляли чесать затылок от удивления. Очевидно, что команде пока не хватает целостной игры, которая бы позволяла ровно проводить весь матч, а не в отдельных эпизодах.

Возможно, сказалось отсутствие лидера и капитана магнитогорской команды Антона Глазунова. Он еще не оправился от травмы и вынужден был пропускать матч. Его роль на позиции разыгрывающего пришлось закрывать Максиму Кондакову. Надо отметить, что с этой ролью он в целом справился, но уж слишком большая на него выпала нагрузка — почти 33 минуты на площадке!

А начался матч с того, что гости с первых минут захватили преимущество и повели в счете — 9:17. Вышедшая на площадку «старая гвардия» команды в лице Ярослава Венникова и Артема Степанцова помогла сократить разрыв до минимума — 16:17, однако концовка периода осталась за БК «Тамбов».

Уверенней пошла игра у магнитогорцев во втором отрезке матча. Они стали понемногу сокращать разрыв в счете и подобрались к сопернику на расстояние вытянутой руки. 36:38 после первой половины и команды отправились отдыхать. В целом равная игра и равные показатели. «Металлург» превзошел соперника в попадании со средней дистанции, игроки «Тамбова» — с дальней.

После большого перерыва гостям удалось вновь сделать рывок, спустя 3-4 минуты они увеличили отрыв до «+10» очков. Вернул хозяев площадку в игру Отар Пхакадзе. Он здорово вошел в игру — забил «двушку», а следом еще дважды «трешку»! Остается только догадываться, почему Вадим Филатов так долго держал такого «джокера» на скамейке запасных.

Удивительно, но за 10 минут игры Пхакадзе успел набрать 12 очков при 100%-ном показателе попадания с игры (3/3) и со штрафных (4/4), став самым результативным игроком в команде «Металлург» к исходу третьего периода. 52:60 перед заключительной четвертью, этот матч еще можно было спасти.

Тем более, что уже в самом начале периода магнитогорцы провели две результативные атаки, сделав счет 57:60. Увы, на этом их подвиги закончились. Череда нелепых ошибок в атаке, несколько смазанных бросков — и тамбовчане вновь ушли в отрыв. Времени на то, чтобы исправить ситуацию у баскетболистов «Металлурга» уже не было.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Сезон-2025/2026. Мужчины.

30 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) — БК «Тамбов» (Тамбов) — 70:78 (17:24, 19:14, 16:22, 18:18).

«Металлург»: Кондаков (18), Пхакадзе (12), Михеев (11), Венников (8), Степанцов (8), Мартынов (5), Кочергин (4), Лютыч (2), Мальцев (2), Юрков, Сарафанкин.

БК «Тамбов»: Заболотнев (17), Стойко (12), Можаровский (11), Карбусов (10), Орехов (9), Митюк (7), Суханов (6), Синегубов (4), Иванов (2), Шилохвостов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Владимир Заболотнев (БК «Тамбов»)

Провел хороший матч, став самым результативным в своей команде. Набрал 17 очков, сделал 3 подбора.

Максим Кондаков («Металлург»)

Провел больше всех времени на площадке (32 минуты), на него легла большая нагрузка. 18 очков и 5 подборов — хорошая игра плеймейкера магнитогорцев.

Филипп Стойко (БК «Тамбов»)

Успевал и очки набирать, и на подборе под щитом сражаться. В итоге 11 очков и 7 подборов за 28 минут игры — весьма неплохо.

Следующий матч «Металлург» также проведет на своей площадке — 3 октября в Магнитогорск пожалуют резервисты столичного ЦСКА.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).