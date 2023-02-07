В Чебоксарах завершился турнир сильнейших спортсменов России «ТОП-16 по настольному теннису». В соревнованиях принимали участие девушки и юноши до 12 и 14 лет. Воспитанница челябинской спортшколы «Юпитер» Евгения Скосырева заняла четвертую строчку турнирной таблицы, сообщает Управление по ФКиС города Челябинск.
На престижный турнир отобралось 16 теннисистов со всей страны. Спортсмены провели между собой по одной встречи. По итогу соревнований воспитанница Евгения Ткачева показала свое мастерство и заняла четвертую строчку турнирной таблицы.
Напомним, челябинские спортсмены из школы «Юпитер» стали победителями и призерами всероссийского турнира по настольному теннису «Шаг в будущее».
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