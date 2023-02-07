В Чебоксарах завершился турнир сильнейших спортсменов России «ТОП-16 по настольному теннису». В соревнованиях принимали участие девушки и юноши до 12 и 14 лет. Воспитанница челябинской спортшколы «Юпитер» Евгения Скосырева заняла четвертую строчку турнирной таблицы, сообщает Управление по ФКиС города Челябинск.

На престижный турнир отобралось 16 теннисистов со всей страны. Спортсмены провели между собой по одной встречи. По итогу соревнований воспитанница Евгения Ткачева показала свое мастерство и заняла четвертую строчку турнирной таблицы.

Напомним, челябинские спортсмены из школы «Юпитер» стали победителями и призерами всероссийского турнира по настольному теннису «Шаг в будущее».

200 тысяч в месяц — цена успеха юной теннисистки из Челябинска
Добавим, что в Челябинске зажглась новая звездочка в большом теннисе. 14-летняя Валерия Галяева после победы на турнире «Олимпийские надежды России» вошла в топ-12 теннисисток страны по своему возрасту. Корреспондент Первого областного информагентства побывал в гостях у семьи Галяевых, чтобы осознать всю проблему в подготовке теннисиста высокого уровня в Челябинске.