Челябинские спортсменки стали победителями чемпионата Федерации настольного тенниса

Южноуральская команда КНТ «Нива» в следующем сезоне будет выступать в лиге «А»

В Санкт-Петербурге завершился четвертый тур женской Высшей лиги «В» командного чемпионата Федерации настольного тенниса России. Максимальный результат на соревнованиях показали спортсменки челябинской СШОР «Юпитер», сообщает региональный Минспорт.Воспитанницы южноуральской спортшколы Виктория Лобачева, Мария Непоп, Софья Катаева и Катрин Абитова выступали за команду КНТ «Нива». По итогам четырех туров челябинки стали победителями командного чемпионата. Успех на соревнованиях позволит команде «Нива» в следующем сезоне играть в более сильной лиге «А».Кроме того, в Оренбурге прошел четвертый тур в лиге «С» командного чемпионата ФНТР. Юниорская команда КНТ «Нива» завоевала бронзовые медали и переходит в лигу «В». За команду выступали Валерия Коштенко, Светлана Поповцева, Кира Попоповцева, Софья Коновцева и тренер Наталья Тарасова.Добавим, что ранее теннисисты из Магнитогорска стали победителями всероссийских соревнований. Команды МГТУ имени Г. И. Носова выступят на международном фестивале студенческого спорта.