90-летняя бабушка из Златоуста покорила Таганай и судей на фестивале ГТО

А еще Раиса Захаровна Гулякова ходит на лыжах и каждый день делает часовую утреннюю зарядку

Удивительно спортивная и энергичная бабушка не дает скучать людям старшего поколения в Златоусте. 90‑летняя Раиса Гулякова три раза в неделю занимается с ними скандинавской ходьбой, совершает турпоходы на Таганай, а еще сама держит себя в хорошей физической форме благодаря ежедневной утренней зарядке. Накануне она успешно выполнила нормативы ГТО на золотой знак отличия. Что сподвигло Раису Захаровну к активным занятиям спортом, узнавал наш корреспондент.

Вообще-то в юности она никогда профессионально спортом не занималась. Да, ходила на лыжах, играла в городки и футбол с мальчишками, неплохо бегала, но все это было не системно, то есть не регулярно. Да и время было такое — не до спорта.

«Я родилась в Златоусте, а потом началась эта война. Моя семья встретила ее в Пензе. Мама отправила меня с братом в деревню Степановку. Мне тогда еще 4,5 года было, маленькая совсем. Но помню все хорошо, как и День Победы. Это был самый лучший день в моей жизни. Какое-то время я еще жила в Пензе, закончила 10 классов школы, а в 1952 году вернулась в Златоуст», — рассказала Раиса Гулякова корреспонденту ИА «Первое областное».

А еще Раиса Захаровна вспомнила о еще одном важном событии, которое произвело на нее большое впечатление. Речь о знаменитом полете Юрия Гагарина в космос в 1961 году. Говорит, что это событие стало настоящим праздником для всех жителей Союза. Ликование было не меньшим, чем празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Сейчас в Златоусте у Раисы Гуляковой много друзей и знакомых. Бабушка ведет активный образ жизни, агитирует и других вставать на лыжи, не сидеть на месте. Она три раза в неделю занимается с коллегами скандинавской ходьбой, в выходные ходит с ними в турпоходы или на лыжные прогулки.

«Жизнь — это движение! Мы на Таганай ходим, на экотропу Семибратку. Да, возраст у меня уже немаленький, но держу себя в форме. Ежедневно делаю зарядку, в местном Доме творчества посещаю уроки здоровья. И других призываю не сидеть сложа руки, а вести активный образ жизни», — говорит Раиса Захаровна.

Не так давно сотрудники Центра тестирования ГТО Златоуста предложили бабушке выполнить нормативы комплекса. Разумеется, она тут же согласилась. И выполнила испытания на золотой знак отличия. Накануне ей в торжественной обстановке вручили награду.

«Знаете, в моей жизни было столько хороших и плохих событий, что восприняла эту новость сдержанно. Конечно же, рада получить золотой значок ГТО, но не скажу, что прямо прыгала от радости. Я буду счастлива, если люди в нашем регионе будут активно заниматься физической культурой. Душа радуется, когда вижу, как ребята во дворе играют в футбол и другие подвижные игры», — добавила Раиса Захаровна.

Если и вы хотите присоединиться к движению ГТО, то напомним, что в регионе в каждом муниципалитете есть Центры тестирования. Их список можно найти на сайте dirgto.com — регионального оператора комплекса ГТО.

Фото: из личного архива Сергея Алферова и Зайтуны Шариповой