Магнитогорские баскетболистки завершили домашнюю серию матчей победами

Девушки из «Металлурга» в Высшей лиге дважды выиграли у клуба «Ростов-ЮФУ»

Женская баскетбольная команда «Металлург» двумя победами завершила домашнюю серию матчей в Высшей лиге. Девушки из Магнитогорска уверенно выиграли поединки у соперниц из клуба «Ростов-ЮФУ» — 84:64 и 66:62. Южноуральская команда сохранила за собой 6-е место в турнирной таблице и теперь проведет четыре матча на выезде, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом матче с ростовчанками девушки из «Металлурга» проблем не испытали. Уже в стартовом отрезке они создали комфортный задел в «+10» очков. Правда, гости выровняли игру во втором периоде. Ключевым стала третья 10-минутка, которую южноуральские спортсменки уверенно выиграли 26:13.

С 20-очковым гандикапом команды начали играть четвертый период. Отыграть такое отставание южанкам было архисложно. «Металлург» без проблем сохранил такое преимущество, одержав уверенную победу — 84:64. Отметим, что у победителей классный матч выдали Яна Голякова, Виктория Давыдова и Дарья Аникина на троих набрали аж 60 очков — почти столько же, сколько вся команда соперниц.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины

29 января. «Металлург» (Магнитогорск) — «Ростов-ЮФУ» (Ростовская область) — 84:64 (28:18, 17:19, 26:13, 15:14).

«Металлург»: Голякова (21), Давыдова (20), Аникина (19), Мордвинцева (12), Адащик (6), Портная (4), Телегина (2), Хипиева (2), Фандеева, Мишина, Коробейщикова, Шаляпина.

«Ростов-ЮФУ»: Аристова (14), Дмитриенко (12), Львова (10), Чижевская (10), Кременецкая (9), Кривицкая (3), Бекузарова (3), Крысина (2), Нахимова (1), Таова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Виктория Давыдова («Металлург»)

Пожалуй, провела свой лучший матч в сезоне, заработав аж 32 балла за эффективность. Сделала дабл-дабл, набрав 20 очков и сделав 11 подборов.



Яна Голякова («Металлург»)

Вновь была неудержима при игре под щитом. Также в активе дабл-дабл. Но порадовала и безупречным исполнением штрафных бросков: 7/7!

Анастасия Мордвинцева («Металлург»)

Умело и хорошо сыграла на позиции разыгрывающего. И сама забивала (12 очков), и ассистировала партнерам по команде (9 передач).

Куда более упорным получился второй поединок между командами. В нем хозяйки площадки также с первых минут завладели преимуществом, разрыв в счете рос с геометрической прогрессией. В итоге 43:26 после первой половины матча.

С 20-очковым отрывом вели в счете баскетболистки «Металлурга» и в третьем периоде, однако затем по непонятным причинам в их игре произошел спад. Постарались в этом и соперницы, надежно и плотно сыграв в обороне. Кроме того, у ростовчанок стало получаться на площадке практически все. От преимущества не осталось и следа: лишь «+5» очков в пользу команды из Магнитогорска перед заключительным отрезком матча.

Главному тренеру «Металлурга» Сергею Тюрину удалось вернуть команде хорошую игру в атаке. Девушки из Магнитогорска взяли себя в руки, наладили «химию» между игроками и праздновали вторую победу в матче. Итоговый счет 66:62.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

30 января. «Металлург» (Магнитогорск) — «Ростов-ЮФУ» (Ростовская область) — 66:62 (22:17, 21:9, 11:23, 12:13).

«Металлург»: Голякова (20), Аникина (17), Адащик (11), Мишина (5), Мордвинцева (4), Давыдова (4), Портная (3), Телегина (2), Хипиева, Коробейщикова.

«Ростов-ЮФУ»: Кременецкая (21), Аристова (18), Чижевская (9), Дмитриенко (8), Львова (6), Бекузарова, Кривицкая, Нахимова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Мария Аристова («Ростов-ЮФУ»)

Показала удивительную статистику: набрала 18 очков (это ладно, бывает) и 23 (!!!) подбора. Фантастический показатель. Кстати, у ростовчанок эта цифра также впечатляет — 67 подборов!

Яна Голякова («Металлург»)

В очередной раз была лидером магнитогорской команды. Сделала «дежурный» дабл-дабл: 20 очков и 11 подборов.

Дарья Аникина («Металлург»)

Набрала 17 очков, помогла команде в подборах под щитом. Но снова слишком много бросала с неудобных позиций. Над реализацией бросков девушке определенно нужно поработать.

Девушки из Магнитогорска сохранили за собой 6-е место в турнирной таблице. Но впереди у них непростой выезд в Сибирь. «Металлургу» предстоит провести два спаренных матча с командами «Динамо-2» (11 и 12 февраля) и «Енисей-2» (15 и 16 февраля).

Фото: пресс-служба ЖБК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).