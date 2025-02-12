Магнитогорская баскетболистка провела фантастический матч в Высшей лиге

Лидер «Металлурга» Мария Адащик набрала 33 очка, но ее команда все равно проиграла

В Высшей лиге чемпионата России по баскетболу среди женских команд едва не совершила подвиг лидер магнитогорского «Металлурга» Мария Адащик. Спортсменка набрала аж 33 очка, сделала 13 подборов и 5 перехватов, но ее суперигра не помогла команде одержать победу над «Динамо-2» из Новосибирска, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Двухматчевое противостояние «Динамо-2» vs «Металлург» в Новосибирске имело важное значение для обеих команд — соперники являлись соседями по турнирной таблице в Высшей лиге, занимая 5—6-е места. При этом южноуральские баскетболистки отставали на две победы и в теории могли настигнуть «бело-голубых». Для этого им нужно было выигрывать оба матча. Не сложилось...

В Новосибирск подопечные Сергея Тюрина отправились без одного из своих лидеров Яны Голяковой. Ее отсутствие прямым образом отразилось как на игре, так и результатах команды. В первом поединке магнитогорские спортсменки на равных сражались с соперницами, но все же уступили, неудачно сыграв в концовке встречи. Возможно, на действиях игроков «Металлурга» сказалась физическая усталость — уж слишком большая нагрузка выпала на стартовую пятерку магнитогорской команды. В итоге — 71:65 в пользу хозяек площадки.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины

11 февраля. «Динамо-2» (Новосибирск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 71:65 (10:15, 26:15, 22:15, 13:20).

«Динамо-2»: Куницкая (20), Подкорытова (16), Белова (11), Двурядкина (9), Баженова (8), Щелканова (7), Лесовая, Черноярова, Лебедева.

«Металлург»: Адащик (18), Давыдова (17), Мордвинцева (9), Телегина (9), Аникина (6), Портная (3), Мишина (3), Фандеева.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Анастасия Подкорытова («Динамо-2»)

Провела на площадке аж 38 минут! Едва не сделала дабл-дабл: 16 очков и 9 подборов. Здорово сыграла в защите.

Виктория Давыдова («Металлург»)

Хороший матч в исполнении форварда магнитогорской команды. Набрала 17 очков, сделала 8 подборов и 3 перехвата — достойно, но и этого оказалось мало для победы.

Анастасия Куницкая («Динамо-2»)

Атакующий защитник чаще других брала игру на себя, но вышло так себе: лишь 9 из 24 бросков достигли цели. Зато набрала 20 очков и сделала 10 подборов.

Не менее упорным получился повторный матч между командами. В нем «Металлург» удачно стартовал, выиграв первый период со счетом 20:12. Хозяйки выровняли положение во втором (15:8), вничью завершилась третья четверть (24:24). Уже к тому моменту Мария Адащик едва ли не в одиночку «тащила» команду за собой, результативно сыграла в атаке.

Но в четвертом периоде лидер магнитогорского «Металлурга» получила 5-й фол и вынуждена была досматривать матч со скамейки для запасных. Без своего лидера девушки сникли, отдали инициативу и проиграли со счетом 69:85.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины

12 февраля. «Динамо-2» (Новосибирск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 85:69 (12:20, 15:8, 24:24, 34:17).

«Динамо-2»: Двурядкина (30), Куницкая (25), Подкорытова (12), Баженова (10), Щелканова (6), Лесовая (2), Белова, Осипова, Черноярова, Лебедева.

«Металлург»: Адащик (33), Давыдова (10), Телегина (9), Портная (6), Мордвинцева (6), Хипиева (3), Аникина (2), Фандеева, Мишина, Коробейщикова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Мария Адащик («Металлург»)

Удивительный матч от форварда магнитогорской команды. Едва не сделала трипл-дабл: 33 очка, 13 подборов, 5 перехватов. Коэффициент полезного действия игрока составил аж 41 балл!

Ангелина Двурядкина («Динамо-2»)

Еще одна героиня матча. Показала себя с лучшей стороны в атаке (30 очков), здорово сыграла под щитом (10 подборов). Забила 3 «трешки» из 5.

Анастасия Куницкая («Динамо-2»)

Провела больше всех времени на площадке (38:18), реализовала 9/15 бросков с игры, у нее 25 очков.

Впереди у девушек из Магнитогорска еще два гостевых поединка. Им предстоит сыграть 15 и 16 февраля с соперницами из «Енисея-2».

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)