Баскетболистки команды «Металлург» упустили победу в матче с «Платов-РГЭУ»

Девушки из Магнитогорска обиднейшим образом уступили ростовчанкам в овертайме — 68:70

Два зрелищных матча в баскетбольной Высшей лиге сыграли женские команды «Металлург» и «Платов-РГЭУ». Девушки из Магнитогорска уверенно выиграли первый поединок (84:61), однако проиграли в овертайме соперницам из Ростова в повторной игре — 68:70. Хозяйки площадки удивительным образом умудрились проиграть матч, в котором должны были выигрывать, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команды уже встречались между собой в текущем чемпионате. В первом круге девушки из Магнитогорска дважды обыграли ростовчанок на их площадке. Причем, сделали это достаточно уверенно в первом поединке (79:50), и в упорной борьбе во втором (73:66). По аналогичному сценарию прошли и две игры между соперниками в Магнитогорске.

В первом матче, прошедшем 25 января, «Металлург» хорошо провел первую половину, создал себе комфортный задел в счете — 50:35 к большому перерыву. При этом главным творцом в результативной игре магнитогорской команды стала новобранец Дарья Аникина. Она проводила первый матч в новом для себя коллективе и сразу же стала одним из его лидеров. В ее активе после двух периодов — 13 очков при хорошей реализации бросков с игры — 5/8 (из них 3/5 — из-за трехочковой дуги).

Вторая половина игры также прошла при небольшом преимуществе хозяек площадки. Заключительная четверть превратилась в формальность — команда из Ростова-на-Дону уже не могла претендовать на то, чтобы спасти матч. В итоге 84:61 — более чем уверенная победа «Металлурга».

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

25 января. «Металлург» (Магнитогорск) — «Платов-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — 84:61 (27:22, 23:13, 20:16, 14:10).

«Металлург»: Аникина (23), Адащик (19), Голякова (16), Давыдова (13), Телегина (5), Портная (3), Коробейщикова (2), Мордвинцева (2), Фандеева (1), Мишина, Шаляпина.

«Платов-РГЭУ»: Ляшенко (14), Котова (12), Лопакова (9), Соснина (8), Федорова (8), Галынина (6), Хохленкова (4), Родимова, Ковалева, Сикорина.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Мария Адащик («Металлург»)

Классный матч в исполнении лидера команды. Успевала везде, что и вылилось в хорошую статистику: 19 очков, 7 подборов, 5 передач, 4 перехвата = 31 балл полезности!

Яна Голякова («Металлург»)

К тому, что белорусская центровая много забивает, уже все должны привыкнуть. Но в этот раз блеснула не только результативностью, но и удивительным показателем игры под щитом, у нее аж 18 подборов!

Дарья Аникина («Металлург»)

Первый матч за новую команду ей явно удался. Особенно здорово провела первую половину игры, в которой набрала 13 очков. Затем чуть сбился и прицел при бросках с дальней дистанции, но все равно провела матч достойно.

Вторая игра прошла в другом ключе. В нем лучше стартовали баскетболистки гостевой команды. «Платов-РГЭУ» усилил игру в обороне, не давал проводить хозяйкам площадки быстрые атаки. Это отразилось на игре «Металлурга».

Девушки из Магнитогорска вынуждены были делать неподготовленные броски, хуже стали у них получаться позиционные атаки. Они набрали лишь 11 очков в стартовом периоде. Во втором периоде «Металлургу» удалось чуть сократить разрыв в счете, и все равно южанки выиграли первую половину матча — 31:29 в их пользу.

После перерыва дела у магнитогорских спортсменок пошли в гору. В нападении у них не так много получалось, но зато в обороне было все в полном порядке. Теперь уже они взяли в плотные тиски форвардов соперника, не давая им врываться в «краску». Ну а броски с «периметра» у южанок не получались. 59:50 за 5 минут до финальной сирены.

Увы, без нервной концовки не обошлось. Игроки «Платов-РГЭУ» в нужный момент забили, сравняв счет за 20 секунд до финальной сирены — 60:60. В последней атаке хозяйки сыграли не лучшим образом, Виктория Давыдова «трешку» не попала. Ключевым эпизодом в овертайме стал промах из-под кольца Яны Голяковой. При счете 68:69 она могла решать все, но мяч обиднейшим образом в корзину не попал. Времени на то, чтобы исправить ситуацию у магнитогорской команды уже не было.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

26 января. «Металлург» (Магнитогорск) — «Платов-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — 68:70 от (11:16, 18:15, 20:14, 11:15, 8:10).

«Металлург»: Аникина (18), Голякова (15), Давыдова (11), Адащик (10), Мордвинцева (9), Телегина (3), Мишина (2), Портная.

«Платов-РГЭУ»: Федорова (15), Хохленкова (15), Котова (12), Соснина (11), Лопакова (10), Ляшенко (7), Галынина, Родимова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Яна Голякова («Металлург»)

Вновь провела хороший матч, сделала дабл-дабл: 15 очков и 14 подборов. Но смазала концовку, не забив в овертайме в самый нужный момент.

Яна Котова («Платов-РГЭУ»)

Была одним из лидеров ростовской команды, но вынуждена была покинуть площадку из-за перебора фолов. Тем не менее, набрала больше всего баллов эффективности в своей команде.

Дарья Аникина («Металлург»)

Стала самым результативным игроком матча (18 очков). Добавила к ним 10 подборов, сделав дабл-дабл. Но в отличие от вчерашнего поединка, сегодня у нее сбился прицел — чаще мазала, чем попадала в кольцо (6/19).

«Металлург» следующие два поединка также проведет на своей площадке 29 и 30 января ему предстоит сыграть с командой «Ростов-ЮФУ».

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».