Баскетболисты клуба «Металлург-Челбаскет» обменялись победами с «Русичами»

В Высшей лиге магнитогорская команда выиграла в первом матче 85:78, но проиграла во втором 75:91

Мирным исходом завершилось противостояние в Магнитогорске между командами «Металлург-Челбаскет» и «Русичи» из Курска. Соперники обменялись победами: в первом матче были сильнее хозяева площадки (85:78), во втором гости (75:91). Южноуральский коллектив не смог улучшить свое турнирное положение, оставшись на 8-м месте, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В матче первого круга «Русичи» дважды выиграли у южноуральцев на своей площадке — 97:76 и 86:84. Опытная команда из Курса идет в группе лидеров Высшей лиге. И не без оснований рассчитывала укрепить свои позиции в турнирной таблице. Тем более что соперник для них был «по зубам» — молодой южноуральский коллектив хоть и дерзкий, но вполне проходимый для такого мастеровитой команды, как «Русичи».

Но все пошло не по плану для гостей уже в первом матче. Хозяева площадки здорово начали поединок. Даже несмотря на то, что они уступили стартовый 10-минутный отрезок (19:22), они показали, что готовы биться за победу.

Смелее действовали южноуральцы во втором периоде и даже выиграли первую половину матча: при счете 44:40 команды отправились на большой перерыв. У гостей выделялся на общем фоне опытнейший Дмитрий Флис. Он реализовал 2/2 трехочковых броска. У хозяев «тащили» Артем Степанцов и Кирилл Епанов.

Ключевым стал четвертый период, в самом его дебюте «трешку» забил Алексей Смолин. Так, южноуральцы вышли вперед (70:68), а потом и вовсе сделали рывок, увеличив преимущество до «+10». Стоит отметить, что ниже всякой критики сыграли в этот момент куряне — в течение 5 минут они не могли набрать ни одного очка, «завалив» даже штрафные броски. Таким подарком хозяева не могли не воспользоваться. 85:78 — непростая, но заслуженная победа «Металлурга-Челбаскета».

«Конечно, победа всегда радует. Сегодня мы были сильнее по всем показателям. Но дали сопернику забить много очков в третьей четверти — 28. В целом были качели. В четвертой четверти у нас было больше сил, потому что „Русичи“ играют ограниченной ротацией. Наши ребята моложе. Перед игрой сказал им, что мы должны за счет скорости перебегать эту опытную команду», — отметил после матча главный тренер БК «Металлург-Челбаскет» Владимир Емельянов.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины.

30 января. «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область) — «Русичи» (Курск) — 85:78 (19:22, 25:18, 19:28, 22:10).

«Металлург-Челбаскет»: Чехлань (13), Архипов (11), Пуйда (11), Гудыма (10), Колбин (9), Крюков (7), Хоменко (6), Юрков (4), Ирков (4), Епанов, Грабарев, Смолин.

«Русичи»: Лысенков (22), Флис (18), Поролев (13), Казюлин (13), Милютин (12), Назаров (7), Однодворцев (4), Воробьев (2), Пикалов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Артем Степанцов («Металлург-Челбаскет»)

Вне сомнений — лучший на площадке. Стал самым результативным игроком (23 очка), а еще на подборах преуспел (11). Также в его активе 5 голевых передач и 3 перехвата.

Дмитрий Флис («Русичи»)

40-летний ветеран знатно «пылит» в своей команде: 23 очка при 50%-ной реализации «трешек» вкупе с 6 подборами! Кто там хотел отправить его на пенсию?

Кирилл Епанов («Металлург-Челбаскет»)

Его тоже рано списывать со счетов: мощный форвард показывает в последних матчах отличную игру. И это при том, что проводит на площадке не так много времени. 12 очков и 9 подборов — хороший вклад в командный успех.

Повторный поединок прошел по схожему сценарию. Разница лишь в том, что тут соперники не позволяли себе грубых спадов в игре. Поэтому на площадке были частая смена лидеров и баскетбольные «качели». Об этом говорят и результаты периодов: 17:18, 20:20, 21:30...

Лишь в заключительной четверти наметился перелом. Теперь уже хозяева площадки позволили сопернику совершить рывок. 0:10 за 4 минуты игры — и все стало ясно задолго до финального свистка. Очевидно, что южноуральцам очень не хватало на площадке Артема Степанцова и Никиты Перцева. Без них игра команды заметно потускнела.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Мужчины.

31 января. «Металлург-Челбаскет» (Челябинская область) — «Русичи» (Курск) — 75:91 (17:18, 20:20, 21:23, 17:30).

«Металлург-Челбаскет»: Чехлань (13), Архипов (11), Пуйда (11), Гудыма (10), Колбин (9), Крюков (7), Хоменко (6), Юрков (4), Ирков (4), Епанов, Грабарев, Смолин.

«Русичи»: Лысенков (22), Флис (18), Поролев (13), Казюлин (13), Милютин (12), Назаров (7), Однодворцев (4), Воробьев (2), Пикалов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Лысенков («Русичи»)

Лучший игрок матча, он же самый результативный его игрок. Прибавил в концовке, прибив соперника в 4-м периоде. Проявил себя как снайпер, реализовав 6 из 9 дальних бросков.

Дмитрий Флис («Русичи»)

Опытнейший игрок, как и днем ранее, проявил свои лидерские качества. Набрал 18 очков, сделал 9 подборов — респект 40-летнему ветерану!

Тимофей Поролев («Русичи»)

Хороший матч, но не более того. Отметим надежную игру в защите этого баскетболиста.

«Металлург-Челбаскет» разошелся миром с курскими «Русичами», остался клуб и на 8-м месте в турнирной таблице. Следующим соперником южноуральцев станет клуб «ТСК-УРАЛ-УрГУПС» из Екатеринбурга. Игры пройдут в Магнитогорске 9 и 10 февраля.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).