Достойно выступили ребята из Магнитогорска на первенстве России по следж-хоккею. В турнире приняли участие семь команд. Южноуральские спортсмены выиграли два поединка из шести и заняли итоговое пятое место, опередив соперников из Москвы и Московской области, сообщает Федерация адаптивного хоккея России.
Первенство страны по адаптивному хоккею (его еще называют следж-хоккеем. — Прим. авт.) прошло в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани. Оно собрало семь команд. Челябинскую область на турнире представили ребята из магнитогорского клуба «Металлург-следж».
В ходе кругового турнира южноуральцы сыграли шесть матчей, в которых одержали две победы. Они оказались сильнее сборной Москвы (3:0) и подмосковного клуба «Торнадо» (6:0). Также они потерпели четыре поражения, уступив командам «Уральские волки» из Екатеринбурга (1:14), «СКА-Стрела» из Санкт-Петербурга (0:12), «Татсиб» из Казани (1:14) и в овертайме «Локо-следж» из Ярославля (1:2). Таким образом, магнитогорский клуб занял итоговое пятое место на первенстве России.
Первенство России по следж-хоккею. Итоговое положение команд:
1. «Татсиб» (Казань).
2. «СКА-Стрела» (Санкт-Петербург).
3. «Уральские волки» (Екатеринбург).
4. «Локо-следж» (Ярославль).
5. «Металлург-следж» (Челябинская область).
6. «Торнадо» (Свердловская область).
7. Сборная Москвы.
Интересно, что в составах команд были представлены не только юноши, но и девушки. Например, самым ценным игроком турнира была признана Софья Полушкина из команды «Уральские волки».
Напомним, что в Челябинске в следж-хоккее могут себя проявить бойцы, получившие ранения на СВО. В регионе открыли программу развития этого адаптивного вида спорта при поддержке губернатора Алексея Текслера. В настоящий момент команда с участниками СВО готовится к тому, чтобы выступить на Кубке защитников Отечества. Этот турнир пройдет с 12 по 17 марта в Ханты-Мансийске.