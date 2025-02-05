Магнитогорская команда заняла пятое место на первенстве России по следж‑хоккею

На соревнованиях отличились ребята с поражением опорно‑двигательного аппарата

Достойно выступили ребята из Магнитогорска на первенстве России по следж-хоккею. В турнире приняли участие семь команд. Южноуральские спортсмены выиграли два поединка из шести и заняли итоговое пятое место, опередив соперников из Москвы и Московской области, сообщает Федерация адаптивного хоккея России.

Первенство страны по адаптивному хоккею (его еще называют следж-хоккеем. — Прим. авт.) прошло в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани. Оно собрало семь команд. Челябинскую область на турнире представили ребята из магнитогорского клуба «Металлург-следж».

В ходе кругового турнира южноуральцы сыграли шесть матчей, в которых одержали две победы. Они оказались сильнее сборной Москвы (3:0) и подмосковного клуба «Торнадо» (6:0). Также они потерпели четыре поражения, уступив командам «Уральские волки» из Екатеринбурга (1:14), «СКА-Стрела» из Санкт-Петербурга (0:12), «Татсиб» из Казани (1:14) и в овертайме «Локо-следж» из Ярославля (1:2). Таким образом, магнитогорский клуб занял итоговое пятое место на первенстве России.

Первенство России по следж-хоккею. Итоговое положение команд:

1. «Татсиб» (Казань).

2. «СКА-Стрела» (Санкт-Петербург).

3. «Уральские волки» (Екатеринбург).

4. «Локо-следж» (Ярославль).

5. «Металлург-следж» (Челябинская область).

6. «Торнадо» (Свердловская область).

7. Сборная Москвы.

Интересно, что в составах команд были представлены не только юноши, но и девушки. Например, самым ценным игроком турнира была признана Софья Полушкина из команды «Уральские волки».

Напомним, что в Челябинске в следж-хоккее могут себя проявить бойцы, получившие ранения на СВО. В регионе открыли программу развития этого адаптивного вида спорта при поддержке губернатора Алексея Текслера. В настоящий момент команда с участниками СВО готовится к тому, чтобы выступить на Кубке защитников Отечества. Этот турнир пройдет с 12 по 17 марта в Ханты-Мансийске.