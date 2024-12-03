В Челябинске собирают команду по следж-хоккею из участников СВО

Тренировки проходят на базе областного Центра адаптивных видов спорта

В Челябинской области действуют разные меры поддержки участников СВО, в том числе получивших ранения — таким ветеранам уделяют особое внимание. Корреспондент ИА «Первое областное» посмотрела за процессом тренировки по следж-хоккею, а также пообщалась с будущими спортсменами.

Александр Казаков до начала СВО работал в региональном Минспорте, затем уволился и стал выполнять гуманитарную миссию. Побывав на передовой, принял решение отправиться «за ленточку». Александр уже имел опыт боевых действий в Афганистане, проходил службу в рядах пограничных войск КГБ СССР. За успешное выполнение боевых задач награжден грамотой Президиума СССР, знаком «Воин-интернационалист» и медалью «От благодарного афганского народа».





Тема СВО для него личная и важная, поэтому он прошел программу «Время героев», которая направлена на дальнейшее профессиональное развитие участников специальной военной операции, и сейчас возглавляет региональный Центр адаптивных видов спорта.

«Я не понаслышке знаю, что такое война и как проходит возвращение ребят к мирной жизни. Чтобы их вовлечь в спорт, вернуть к жизни, мы предлагаем занятия следж-хоккем. Ребят с различными травмами приглашаем влиться в команду, показываем, как проходят тренировки. Уже есть парни, которые хотят поучаствовать в этом проекте», — рассказывает Александр Казаков.





Одно из важных направлений его деятельности — это помощь и поддержка бойцов, реабилитация их через спорт и общение. Возможно, для кого-то занятия спортом станут новым этапом в жизни.

«Главное — желание ребят, которые возвращаются. А мы будем им всячески помогать», — говорит Александр Казаков.





Посмотреть на тренировку и познакомиться с этим видом спорта пришел и Евгений Школа, ветеран СВО. Он не профессиональный военный, но тоже решил отправиться в зону боевых действий. За свой волевой характер и отличное выполнение боевых задач был назначен командиром штурмового взвода. Во время выполнения одной из задач получил тяжелое ранение и лишился конечности.





«Трус не играет в хоккей. Занятия спортом дают отвлечься, чтобы не уходить в себя. Хоккей — силовой спорт. Команда дружная, сплоченная, ребята вне стадиона помогают друг другу в жизни. Продолжаем жить дальше», — делится Александр.

Совсем скоро Александру пришлют протез. После того как он привыкнет на нем ходить, Александр планирует отправиться обратно на СВО, потому что там его ждут его бойцы.