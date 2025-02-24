Магнитогорская команда выиграла турнир по следж-хоккею «Храбрые сердцем»

Ребята с ограниченными возможностями сыграли матчи в арене «Металлург»

В арене «Металлург» завершился турнир по следж-хоккею «Храбрые сердцем». В нем приняли участие 30 юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Магнитогорска и Екатеринбурга. Победу в турнире одержала команда «Металлург-следж», сообщает региональный Минспорт.

Параспортсмены продемонстрировали невероятную технику, силу духа и командное взаимодействие, показав пример мужества, стойкости и безграничных возможностей.

«Отмечу социальную значимость следж-хоккея и проекта для Магнитогорска. Искренне желаю, чтобы вы развивались, а следж-хоккей в городе нарастал», — пожелал ребятам успехов и. о. начальника управления по ФКиС администрации Магнитогорска Андрей Нестеров.

На турнире в Магнитогорске команды сыграли между собой двухкруговой турнир. Наибольшее количество очков набрал клуб «Металлург-следж», второе место у команды «Огни Магнитки», третье место досталось ребятам из клуба «Уралец-2» (Екатеринбург).

Турнир уже стал доброй ежегодной традицией. Он организован по инициативе родителей параспортсменов при поддержке управления по физической культуре и спорту, Центра физкультурно-спортивного движения города Магнитогорска, Фонда президентских грантов, БФ «Металлург», Магнитогорского металлургического комбината, Российского детского фонда (Челябинск) и партнеров.

Отметим, что следж-хоккей — это адаптивная версия классического хоккея, в которую играют люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Вместо коньков спортсмены используют специальные сани с лезвиями, а вместо одной клюшки — две, оснащенные шипами для отталкивания о лед.