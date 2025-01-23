Ветераны СВО Челябинской области пробуют свои силы в следж‑хоккее

Получившие ранения бойцы готовятся выступить на турнире «Кубок защитников Отечества» в Ханты‑Мансийске

Бойцы Челябинской области, получившие ранения на СВО, могут себя проявить в соревнованиях по следж-хоккею. В регионе набирает ход программа развития этого адаптивного вида спорта при поддержке губернатора Алексея Текслера. По ней уже тренируются 12 участников СВО, они готовятся к тому, чтобы достойно представить регион на «Кубке защитников Отечества» в Ханты-Мансийске. Открытую тренировку хоккеистов посетил фотокорреспондент ИА «Первое областное».

Программа по следж-хоккею в Челябинской области организована челябинским филиалом фонда «Защитники Отечества» и региональным Центром спортивной подготовки по адаптивным видам спорта при поддержке губернатора Челябинской области.

Уже собрана команда из 12 человек, которые на регулярной основе занимаются на льду под руководством тренера Олега Ларина.

«Чередуем занятия на земле и на льду. В большей степени работаем над катанием ребят. Не всем сразу легко дается маневрировать на специальных санях. Ну и отдельно занимаемся функциональным состоянием ребят, их физической подготовкой. Есть в команде и психолог, он с бойцами работает индивидуально, помогает им адаптироваться к жизни, найти себя в ней», — сообщил журналистам старший тренер сборной Челябинской области по следж-хоккею Олег Ларин.

Тренер говорит, что в команде царит хорошая и добрая атмосфера. Ребята помогают друг другу, делятся своими секретами и советами, как улучшить игру, освоить в следж-хоккее тот или иной технический прием.

Все бойцы записались в команду по собственному желанию. Для них это возможность проявить себя, найти в себе новые возможности для роста.

«У кого-то сразу получается, у кого-то нет, но виден общий прогресс. Некоторые бойцы нашли себя в других сферах, поэтому на тренировки по следж-хоккею приходят в свободное от основной работы время. Регулярно занимаются 8—9 человек», — добавляет Олег Ларин.

Основной костяк команды готовится к тому, чтобы успешно выступить в составе сборной Челябинской области на «Кубке защитников Отечества». В этих соревнованиях выступят исключительно ветераны СВО, они пройдут с 12 по 17 марта в Ханты-Мансийске.

Но есть среди ребят и боец, которого решили подключить к основной команде Челябинской области по следж-хоккею. Она сейчас усиленно готовится к чемпионату России, который пройдет в городе Алексине с 22 февраля по 6 марта.

Впрочем, как признаются тренер и бойцы, спортивные результаты для них сейчас не главное. Им важнее обрести единомышленников и друзей, открыть в себе новые возможности и быть полезными обществу. Потому и пробуют себя в паралимпийском виде спорта.



