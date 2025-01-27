В Челябинской области отметили рост и динамику развития студенческого баскетбола

А также подвели итоги суперфинала регионального чемпионата АСБ

В Челябинской области большой зрительский интерес вызвал суперфинал чемпионата АСБ. Решающие матчи с участием сильнейших студенческих команд региона прошли с аншлагом в Челябинском энергетическом колледже. Выросло по сравнению с предыдущими годами и количество команд. Победу одержали девушки из колледжа УралГУФК, а также парни из ЮУрГТК. Чем еще был интересен нынешний турнир — в материале корреспондента ИА «Первое областное».

В турнире приняли участие команды в дивизионе СПО (среднего профессионального образования). За попадание в суперфинал на протяжении трех месяцев боролись 13 мужских и 11 женских колледжей региона.

Решающие матчи за трофей прошли на базе обновленного спортзала Челябинского энергетического колледжа. Организаторы турнира были приятно удивлены зрительским интересом к турниру — впервые за долгие годы суперфинал регионального чемпионата АСБ прошел с аншлагом.

«Мы значительно усилили инфраструктуру колледжей с точки зрения тех возможностей, которые они дают для развития студенческого спорта. Это невозможно было бы сделать без той поддержки, которую нам оказывает губернатор. Спортивный зал ЧЭнК позволяет проводить соревнования на высоком уровне. Будем стремиться к тому, чтобы на регулярной основе проводить здесь важные спортивно-массовые турниры», — отметил на церемонии открытия суперфинала АСБ министр образования и науки региона Виталий Литке.

Посетил матчи перспективных баскетболистов-студентов и руководитель региональной федерации баскетбола Николай Сандаков. Его приятно удивила атмосфера, которая сопровождала решающие матчи команд, и полный зал зрителей. Но в первую очередь он отметил рост мастерства игроков и общий уровень качества игры, который сегодня стали показывать студенческие команды.

Отметим, что победу в женском турнире одержали студентки колледжа УралГУФК. В тройке призеров также оказались команды ЮУМК и ЧЭнК. Среди мужских команд не было равных ребятам из ЮУрГТК. Серебряными призерами стали студенты ЮУМК, а бронзовыми — колледжа УралГУФК.

Судейский комитет также определил символические пятерки мужского и женского турниров. Самыми полезными игроками суперфинала были признаны Анастасия Юровская (УралГУФК) и Данил Мурзин (ЮУрГТК).