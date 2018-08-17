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/ Матчи третьего дня Кубка губернатора Челябинской области в прямом эфире на 1obl.tv

Матчи третьего дня Кубка губернатора Челябинской области в прямом эфире на 1obl.tv

«Металлург» может выйти в финал турнира.
сегодня в 13:13
  |  Спорт

Сегодня, 17 августа, в 15:00 стартует третий день Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. В рамках дневного матча встретятся магнитогорский «Металлург» и «Авангард» из Омска.

Обе команды закончили предыдущий игровой день с поражениями. «Авангард» в овертайме проиграл уфимскому «Салавату», «Металлург» же уступил хозяевам турнира — челябинскому «Трактору», который находится на первом месте и досрочно вышел в финал турнира. Второе место занимает «Салават Юлаев», третье и четвёртое — «Магнитка» и «Авангард». Но при определённых раскладах «Металлург» и «Авангард» имеют шансы сыграть в финале. Для этого им надо победить в текущем матче, а также рассчитывать на победу «Трактора» в вечерней игре.

Встреча команд начнётся в 15:00. Прямую трансляцию игры смотрите на сайте 1obl.tv. Также на «Первом областном» будет доступна текстовая трансляция.

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