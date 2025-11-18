Лыжница из Златоуста выиграла первый старт сезона на Кубке Хакасии

Алена Плечева показала лучший результат в спринте классическим стилем

С победы стартовала в новом лыжном сезоне спортсменка из Златоуста Алена Плечева. Она завоевала золото в Кубке Хакасии, прошедшем в поселке Вершина Теи. Южноуральская спортсменка выиграла индивидуальный спринт классическим стилем. В этой же дисциплине бронза досталась челябинке Анастасии Игнатьевой, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Во всероссийских соревнованиях приняли участие спортсмены юниорской сборной России, а также лыжники региональных сборных из 21 субъекта РФ. Успешно стартовали в новом сезоне спортсмены Челябинской области, завоевавшие золотую и бронзовую медали.

В спринтерской гонке классическим стилем на 5 километров победу одержала Алена Плечева из Златоуста. Спортсменка из СШОР‑1 имени Светланы Ишмуратовой в финальном забеге показала лучший результат — 4.13,39. Серебро завоевала Полина Ващенко из Омской области, а замкнула тройку призеров челябинка Анастасия Игнатьева из СШОР‑5 по лыжным видам спорта.

Соревнования в Республике Хакассии завершатся 19 ноября. Спортсменам предстоит разыграть комплекты наград в других видах лыжной программы соревнований.