Лыжник Александр Большунов завоевал третью золотую медаль на Всероссийской спартакиаде

И догнал по этому показателю шорт‑трекистов Екатерину Алдошкину и Владимира Балбекова

На Всероссийской зимней спартакиаде в соревнованиях по лыжным гонкам, которые проходят в Тюменской области, завершились забеги среди мужчин и женщин на дистанции 10 км. Победы одержали Анастасия Кулешова и Александр Большунов. Спортсмен из Архангельской области завоевал уже третью золотую медаль спартакиады, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем лыжном сезоне Александр Большунов неудержим, выигрывает одну гонку за другой. Подтверждает он статус фаворита и на Всероссийской зимней спартакиаде. Лыжник из Архангельской области в третий раз вышел на старт и в третий раз одержал победу.

В гонке на 10 км он на 16 секунд опередил ближайшего преследователя, которым стал Денис Спецов из Тюменской области. Замкнул тройку призеров с отставанием в 20 секунд от лидера еще один лыжник из Архангельской области Савелий Коростылев.

На аналогичной дистанции среди женщин не было равных Анастасии Кулешовой из Нижнего Новгорода. Она на 8 секунд была быстрее Вероники Степановой, ставшей серебряным призером. Бронза досталась Марии Истоминой. Две последние спортсменки принесли зачетные очки Архангельской области.

Александр Большунов, одержав победу, догнал по количеству завоеванных золотых медалей двух представителей шорт-трека — Екатерину Алдошкину из Челябинска и питерца Владимира Балбекова. Все три спортсмена на текущий момент являются трехкратными чемпионами Всероссийской зимней спартакиады.

Напомним, что сегодня, 12 февраля, завершились состязания по шорт-треку на Всероссийской зимней спартакиаде. На соревнованиях в челябинском ЛД «Уральская молния» сборная Челябинской области завоевала 3 золотые и 1 серебряную медали, заняв третье место в общем зачете турнира по шорт-треку.