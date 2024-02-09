Челябинка Екатерина Алдошкина завоевала золото Всероссийской Спартакиады в шорт-треке

Ее наградили губернатор Алексей Текслер и министр спорта РФ Олег Матыцин

Сегодня, 9 января, был дан старт Всероссийской зимней Спартакиаде, основные соревнования которой принимает Челябинская область. Южноуральские спортсмены в первый день состязаний завоевали две медали в шорт-треке. Победу одержала участница Олимпийских игр Екатерина Алдошкина, серебряная медаль в активе ее подруги по команде Анны Матвеевой, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Начались соревнования с предварительных забегов, которые успешно проходили один за другим представители Челябинской области. До финала добрались две наши спортсменки. В решающем забеге была неудержима Екатерина Алдошкина, завоевав первую золотую медаль на Спартакиаде. Второй результат показала еще одна челябинка Анна Матвеева, а замкнула тройку призеров Елена Серегина из Краснодарского края.

«Забег получился быстрый, старалась контролировать ситуацию и сохранить силы на финишный рывок. Рад, что все получилось. Приятно начинать соревнования с такой победы», — призналась после финиша Екатерина Алдошкина.

Всероссийская зимняя Спартакиада. Шорт-трек. Женщины, дистанция 1500 метров.

1. Екатерина Алдошкина (Челябинская область)

2. Анна Матвеева (Челябинская область)

3. Елена Серегина (Краснодарский край)

В мужских забегах фавориты соревнований также подтвердили свой класс. В финал соревнований вышли практически все лидеры сборной России во главе с олимпийским чемпионом Семеном Елистратовым. Он показал в итоге второй результат, а победу одержал Владимир Балбеков из Санкт-Петербурга.

Всероссийская зимняя Спартакиада. Шорт-трек. Мужчины, дистанция 1500 метров.

1. Владимир Балбеков (Санкт-Петербург)

2. Семен Елистратов (Башкортостан)

3. Максим Шевелев (Санкт-Петербург)

«В Спартакиаде участвуют сильнейшие спортсмены, лидеры сборной страны. Эти состязания служат проверкой сил не только для них, но и наших молодых перспективных спортсменов. Радует то, что у нас есть достойный резерв. Приятно видеть и то, как серьезно подходят к организации Спартакиады в регионах. Благодаря таким комплексным соревнованиям мы улучшаем спортивную инфраструктуру, вызываем интерес к спорту у подрастающего поколения. И в этом есть главная цель Спартакиады», — отметил посетивший соревнования по шорт-треку министр спорта РФ Олег Матыцин.

Завершились состязания тремя четвертьфинальными забегами в смешанной эстафете. После них состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований. В ней приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, министр спорта РФ Олег Матыцин и 6-кратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова.

Завтра, 10 февраля, в челябинском ЛД «Уральская молния» будут разыграны еще два комплекта медалей. На старт выйдут мужчины и женщины на спринтерской дистанции 500 метров.