Лютый Тип из Беларуси подписал контракт с баскетбольным клубом «Металлург»

За магнитогорскую команду будет выступать результативный форвард Максим Лютыч

Состав баскетбольного клуба «Металлург» из Магнитогорска пополнил игрок из Беларуси Максим Лютыч. Результативный игрок выступает на позиции тяжелого форварда и известен своим бойцовскими качествами. На родине болельщики дали ему прозвище «Лютый Тип». Информацию о трансфере подтвердили в штабе БК «Металлург».

Новобранец «Металлурга» может одинаково успешно выступать на позиции как мощного форварда, так и центрового. Его рост — 203 см, вес — 101 кг. Текущий сезон он начинал в БК «Минск» и был одним из лучших в команде: в национальном чемпионате провел 8 матчей и набирал в среднем 16,8 очка, а также 12,6 подбора в среднем за игру. А это 29,8 балла эффективности — очень высокий показатель для баскетболиста.

Конечно, чемпионат Беларуси и российская Суперлига — два разных турнира, и уровень соперников в них разный. И далеко не факт, что Максим Лютыч будет так же эффективно играть за новую для себя команду. Но опыт игры в России у него также есть. В сезоне-2022/2023 белорус выступал за БК «Тамбов», и вполне успешно. В 32 матчах он набирал 7,8 очка и 5,4 подбора за матч.

Максим Лютыч

Дата рождения: 01.04.1997 г.

Место рождения: г. Береза, Брестская область (Беларусь).

Рост: 203 см. Вес: 101 кг.

Амплуа: тяжелый форвард / центровой.

Карьера:

2019—2020 — «ЦМОКИ-Минск» (Беларусь)

2020—2022 — «Буревестник» (Ярославль)

2022—2023 — БК «Тамбов» (Тамбов)

2023—2024 — «Борисфен» (Беларусь)

2024—2025 — БК «Минск» (Беларусь)

«Нашей команде не хватало физически сильного и габаритного игрока, который умеет обыгрывать соперников спиной вблизи кольца. А также — бороться и оказывать постоянное давление под кольцом. Максим как раз подходит под эти задачи. У него хорошие физические данные. Он умеет хорошо защищаться как с большими игроками, так и с маленькими», — отметил спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.

Один из руководителей магнитогорского клуба также признался, что переговоры с агентом игрока велись непросто. Но в конце концов стороны достигли договоренности и контракт с Максимом Лютычем был подписан до конца сезона-2024/2025.

Отметим, что Максим Лютыч имеет опыт выступлений и в баскетболе 3×3. Есть у него успехи и в турнирах по баскетбольному двоеборью. Так, в этом году он стал серебряным призером в составе команды из Беларуси на спортивных Играх БРИКС в Казани.

Напомним, что в чемпионате Суперлиги баскетбольный «Металлург» на текущий момент занимает 12-е место. В 14 сыгранных матчах подопечные Максима Синельникова одержали 5 побед и потерпели 9 поражений. В ближайшем матче магнитогорцы сыграют на своей площадке 28 декабря с клубом «Челбаскет».