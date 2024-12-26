Состав баскетбольного клуба «Металлург» из Магнитогорска пополнил игрок из Беларуси Максим Лютыч. Результативный игрок выступает на позиции тяжелого форварда и известен своим бойцовскими качествами. На родине болельщики дали ему прозвище «Лютый Тип». Информацию о трансфере подтвердили в штабе БК «Металлург».
Новобранец «Металлурга» может одинаково успешно выступать на позиции как мощного форварда, так и центрового. Его рост — 203 см, вес — 101 кг. Текущий сезон он начинал в БК «Минск» и был одним из лучших в команде: в национальном чемпионате провел 8 матчей и набирал в среднем 16,8 очка, а также 12,6 подбора в среднем за игру. А это 29,8 балла эффективности — очень высокий показатель для баскетболиста.
Конечно, чемпионат Беларуси и российская Суперлига — два разных турнира, и уровень соперников в них разный. И далеко не факт, что Максим Лютыч будет так же эффективно играть за новую для себя команду. Но опыт игры в России у него также есть. В сезоне-2022/2023 белорус выступал за БК «Тамбов», и вполне успешно. В 32 матчах он набирал 7,8 очка и 5,4 подбора за матч.
Максим Лютыч
Дата рождения: 01.04.1997 г.
Место рождения: г. Береза, Брестская область (Беларусь).
Рост: 203 см. Вес: 101 кг.
Амплуа: тяжелый форвард / центровой.
Карьера:
2019—2020 — «ЦМОКИ-Минск» (Беларусь)
2020—2022 — «Буревестник» (Ярославль)
2022—2023 — БК «Тамбов» (Тамбов)
2023—2024 — «Борисфен» (Беларусь)
2024—2025 — БК «Минск» (Беларусь)
«Нашей команде не хватало физически сильного и габаритного игрока, который умеет обыгрывать соперников спиной вблизи кольца. А также — бороться и оказывать постоянное давление под кольцом. Максим как раз подходит под эти задачи. У него хорошие физические данные. Он умеет хорошо защищаться как с большими игроками, так и с маленькими», — отметил спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.
Один из руководителей магнитогорского клуба также признался, что переговоры с агентом игрока велись непросто. Но в конце концов стороны достигли договоренности и контракт с Максимом Лютычем был подписан до конца сезона-2024/2025.
Отметим, что Максим Лютыч имеет опыт выступлений и в баскетболе 3×3. Есть у него успехи и в турнирах по баскетбольному двоеборью. Так, в этом году он стал серебряным призером в составе команды из Беларуси на спортивных Играх БРИКС в Казани.
Напомним, что в чемпионате Суперлиги баскетбольный «Металлург» на текущий момент занимает 12-е место. В 14 сыгранных матчах подопечные Максима Синельникова одержали 5 побед и потерпели 9 поражений. В ближайшем матче магнитогорцы сыграют на своей площадке 28 декабря с клубом «Челбаскет».