Баскетбольный клуб «Металлург» потерпел разгромное поражение в Суперлиге

Магнитогорцы по всем статьям уступили в гостях команде «Темп-СУМЗ» — 56:108

Баскетболисты «Металлурга» сыграли свой худший матч в Суперлиге, проиграв с разгромным счетом в гостях клубу «Темп-СУМЗ» из Ревды — 56:108. Магнитогорская команда на равных сражалась лишь в первом периоде, однако затем «поплыла» и позволила сопернику провести результативный поединок. Хозяева преодолели рубеж в 100 очков, подтвердив статус одного из фаворитов Суперлиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В том, что «Металлургу» будет сложно с таким сильным соперником, как «Темп-СУМЗ» было очевидно еще до начала матча. Все-таки ревдинский коллектив многие эксперты еще перед стартом сезона в Суперлиги называли одним из главных фаворитов турнира. Тем не менее, была надежда, что магнитогорцы смогут дать бой сопернику на его площадке. Не вышло.

Хотя поначалу игра была равной. В первом периоде команды здорово действовали в защите, игроки предельно плотно действовали с оппонентами. Это приводило к тому, что лишь немногие атаки завершались подготовленными бросками, что отразилось на результативности. У хозяев выделялся один из героев предыдущего матча с «Челбаскетом» Иван Евстигнеев, у «металлургов» хорошо вошел в игру Никита Ремизов, реализовавший все три броска со средней дистанции.

При счете 16:14 в пользу хозяев завершился первый период. Эх, если бы «Металлург» реализовал хотя бы один дальний бросок, а так все шесть попыток завершились неудачей. Но это, как окажется позже, не имело практически никакого значения. Потому что потом на площадке была, по сути, одна команда.

«Темп-СУМЗ» играл как хотел, переигрывая соперников во всем. И забивали хозяева на любой вкус — с дальней дистанции, в позиционных атаках, быстрых прорывах. Второй период они выиграли 31:12 и при счете 47:26 отправились на большой перерыв.

Ну а третий отрезок матча превратился в тренировку, в котором профи давали уроки мастерства начинающим юнцам. Ревдинцы еще больше усилили натиск, а магнитогорцы откровенно «поплыли». Мало того, что у наших ребят ничего не получалось в нападении, так и в обороне стали позволять соперникам слишком многое.

Третий период «Темп-СУМЗ» выиграл со счетом 40:14. Вопрос о победителе был практически снят. За 7 минут до финальной сирены счет стал 93:42. Интрига в матче осталась лишь одна: смогут ли хозяева преодолеть рубеж в 100 набранных очков. Они это без проблем сделали, зафиксировав окончательный счет на табло: 108:56!

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18 декабря. «Темп-СУМЗ» (Ревда) — «Металлург» (Магнитогорск) — 108:56 (16:14, 31:12, 40:14, 21:16).

«Темп-СУМЗ»: Востриков (15), Зиборов (14), Макаров (13), Евстигнеев (13), Клюев (11), Крылов (10), Ильинов (8), Малинин (8), Кондаков (6), Калинов (6), Хозяшев (4).

«Металлург»: Ремизов (12), Мышалов (10), Карванен (8), Джефферсон (7), Куликов (6), Венников (3), Скрынник (2), Рассказов (2), Сарафанкин (2), Степанцов (2), Фещенко (2), Кольцов.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Артем Востриков («Темп-СУМЗ»)

Проводит хороший сезон за команду, подтвердил он статус одного из ее лидеров и в этом матче. Стал самым результативным игроком, набрав 15 очков. В его активе также 11 подборов.

Даниил Зиборов («Темп-СУМЗ»)

Еще один хороший матч в исполнении креативного игрока. Ему хватило и 17 минут, чтобы набрать 14 очков и сделать 6 подборов. Показал хороший процент реализации с игры.

Иван Макаров («Темп-СУМЗ»)

На роль третьей звезды матча могли претендовать половина игроков ревдинского клуба. Выделим молодого Ивана Макарова. Хорошо вошел в игру со скамейки.

«Металлург» провел свой худший матч в Суперлиге, уступив с разгромным счетом. Но расстраиваться по этому поводу не стоит: уж слишком хорош соперник. Магнитогорцам предстоит сделать правильные выводы из поражения и уже с завтрашнего дня готовиться к южноуральскому дерби: 28 декабря они принимают на своей площадке «Челбаскет».

Фото: БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).