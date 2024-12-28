Баскетбольный клуб «Челбаскет» победил в южноуральском дерби у «Металлурга»

Челябинская команда выиграла в Магнитогорске со счетом 67:57

В мужской баскетбольной Суперлиге южноуральское дерби завершилось в пользу «Челбаскета». Челябинская команда выиграла в Магнитогорске у «Металлурга» со счетом 67:57. По итогам первого круга регулярного чемпионата «Челбаскет» замкнул шестерку сильнейших, магнитогорский клуб занял 15-е место, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Под занавес года любителей баскетбола в Челябинской области ждало большое событие: южноуральское дерби в Суперлиге! Его дополнили ретрл-новогодней тематикой, а команды вышли на матч в специальной форме, в которой когда-то играли еще в начале 2000-х годов.

В составе «Металлурга» дебютировал белорусский новичок Максим Лютыч. Кстати говоря, он провел очень даже неплохой поединок, хорошо вписался в новый для себя коллектив — набрал 9 очков и сделал 9 подборов. Вот только его партнеры по команде сыграли с челябинцами не самым лучшим образом.

Уже в дебюте матча гости создали небольшой отрыв, выиграв первый период 15:8. Во втором периоде магнитогорцы вроде и сократили разрыв в счете до минимума после точного дальнего броска Павла Кольцова, затем опять стали слишком часто мазать. «Челбаскет» этим воспользовался и к большому перерыву вел уже 12 очков — 21:33.

«Мы провалили первую половину, показали ужасный процент трехочковых бросков, да и двухочковых тоже. Не знаю, с чем это связано — может быть, ребята переволновались. Во второй половине матча старались догнать. Но снова не получилось с реализацией в концовке», — отметил после матча главный тренер «Металлурга» Максим Синельников.

Вообще на площадке шла вязкая игра, не результативная. Но держала зрителей в напряжении. Челябинский клуб контролировал ситуацию, не давая сопернику подобраться к себе вплотную. За пять фолов вынужден был покинуть площадку Максим Лютыч. Это стало важным моментов в определении победителя. 57:67 — итоговый счет в пользу «Челбаскета».

«Металлург» играл так, как мы и разбирали: озорно, с прессингом. Соперник силен своими контратаками и искрометной игрой в переходе. Была задача остановить соперника. По защите мы свой план выполнили», — подвел итог матчу главный тренер БК «Челбаскет» Михаил Терехов.

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28 декабря. «Металлург» (Магнитогорск) — «Челбаскет» (Челябинск) — 57:67 (8:15, 13:18, 17:16, 19:18).

«Металлург»: Венников (11), Фещенко (11), Лютыч (9), Джефферсон (6), Карванен (6), Ремизов (6), Кольцов (3), Рассказов (3), Скрынник (2), Сарафанкин, Мышалов.

«Челбаскет»: Туманов (16), Топтунов (15), Лавников (10), Эрнандес-Зиненко (7), Подобедов (7), Нелюбов (6), Стубеда (5), Незванкин (1), Печенджиян, Якунин, Третьяк.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Руслан Туманов («Челбаскет»)

Стал самым результативным игроком матча, показал хороший процент реализации бросков (6/9).

Андрей Топтунов («Челбаскет»)

Почти не уходил с площадки, сыграв почти 35 минут. Набрал 15 очков, сделал 5 подборов. КПИ — 18 баллов!

Иван Фещенко («Металлург»)

Хорошо вошел в игру со скамейки, один из лучших в магнитогорской команде. Мог бы набрать и больше очков, но провел не так много времени на площадке (менее 20 минут).

Последний матч года подвел черту под первым кругом в мужской баскетбольной Суперлиги. По его итогам «Челбаскет» замкнул шестерку сильнейших (8 побед, 7 поражений). Магнитогорский «Металлург» — на 15-й позиции (5 побед, 10 поражений). В новом году команды снова встретятся между собой, но уже на челябинской площадке. Игра состоится 11 января в ДПиШ имени Крупской.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом сайта 1obl.ru