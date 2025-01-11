Баскетбольный клуб «Металлург» взял реванш у «Челбаскета» в Суперлиге

Магнитогорская команда выиграла у челябинцев на их же площадке — 76:71

Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» выиграли южноуральское дерби у «Челбаскета» в чемпионате Суперлиги. Сегодня, 11 января, подопечные Максима Синельникова взяли реванш у челябинцев за домашнее поражение, победив со счетом 76:71. Лучшим игроком матча стал американский разыгрывающий «сталеваров» Таюс Джефферсон, набравший 19 очков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В конце 2024 года команды встретились между собой в Магнитогорске. 28 декабря «Челбаскет» выиграл у «Металлурга» со счетом 67:57. Вторая серия южноуральского баскетбольного дерби состоялась сегодня, 11 января, в Челябинске на площадке Дворца пионеров и школьников на Алом поле.

Тренерские штабы команд заявили на матч практически боевой состав. Челябинцы не досчитались разве что Андрея Семенова, который еще не восстановился от травмы. Оптимальный состав выставил на игру главный тренер «Металлурга» Максим Синельников.

Игру лучше начали игроки «Челбаскета». Дмитрий Незванкин дважды подряд забил «трешку», причем с одной и той же точки. Правда, затем у него прицел слегка сбился — следующие его два дальних броска цели не достигли. Тем не менее, один игрок «Челбаскета» помог команде выиграть стартовый 3-минутный отрезок со счетом 6:2. Чуть позже повторил трюк Незванкина и Дарол Эрнандес-Зиненко.

Что касается магнитогорцев, то у них на первых минутах игра явно не клеилась. Но как-то незаметно они сократили разрыв в счете, а благодаря точному дальнему броску Григория Скрынника и вовсе вышли вперед — 12:11 к исходу 5-й минуты игры. Концовка первого периода осталась за хозяевами. Две результативные безответные атаки и есть небольшой отрыв в «+6» очков. 23:17 после первого периода.



В дебюте второй четверти челябинцы укрепили преимущество, сделав счет 28:17. Но магнитогорцы быстро вернулись в игру: два классных броска сделал Таюс Джефферсон, точно попали с дальней дистанции Григорий Скрынник и Максим Лютыч и от разрыва в счете не осталось и следа — 28:27.

Тот же Лютыч помог «Металлургу» вернуться в игру и в конце периода — 34:34 за 2,5 минуты до большого перерыва. И вызвал гнев негодования у главного тренера «Челбаскета» Михаила Терехова. Тот взял тайм-аут, устроив разнос своим подопечным. С минимальным перевесом в счете первую половину игры выиграли-таки гости — 39:38.

С переменным успехом сложилась третья четверть для обеих команд. Начали ее лучше челябинцы, которые благодаря точным «трешкам» Андрея Топтунова и неутомимого Незванкина вышли вперед — 44:39. Но магнитогорцы организовали рывок 7:0 и уже они вышли вперед. В одном из эпизодов рассечение получил Максим Лютыч. И это могло отразиться на игре «Металлурга» в концовке встречи. 53:55 перед заключительным периодом.

Дебют четвертой четверти стал ключевым в противостоянии. Его челябинцы провалили, позволив соперникам сделать рывок, совершив три результативные безответные атаки. А тут еще и центровой Константин Куликов попал с дальней дистанции — 55:64! Это уже была хорошая заявочка на благополучный исход для магнитогорцев.

Впрочем, «Челбаскет» не сдавался и едва не совершил крутой камбэк. За 2 минуты до финальной сирены челябинцы уступали лишь в 4 очка — 66:70. На большее хозяев площадки не хватило. Магнитогорцы выиграли матч, взяв реванш у «Челбаскета» за домашнее поражение.

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11 января. «Челбаскет» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 71:76 (23:17, 15:22, 15:16, 18:21).

«Челбаскет»: Незванкин (20), Лавников (15), Топтунов (10), Эрнандес-Зиненко (8), Подобедов (7), Туманов (3), Печенджиян (3), Нелюбов (2), Борисов (2), Стубеда (1).

«Металлург»: Джефферсон (19), Скрынник (13), Сарафанкин (9), Лютыч (8), Карванен (5), Ремизов (5), Куликов (5), Кольцов (4), Фещенко (3), Рассказов (3), Мышалов (2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Таюс Джефферсон («Металлург»)

Выдал шикарный матч, став самым результативным игроком. Несколько раз эффектно за счет дриблинга обыгрывал своих визави. Хорошо попадал со средней дистанции (8/14).

Дмитрий Незванкин («Челбаскет»)

Стал лучшим игроком в составе челябинского клуба. Набрал 20 очков, из них 18 — после бросков с дальней дистанции. Умудрился также сделать 6 подборов.

Григорий Скрынник («Металлург»)

Особенно хорошо провел первую половину матча, во второй немного ушел в тень. Тем не менее 13 очков за 14 минут игры при хорошей реализации бросков — весьма достойно.

Следующие матчи южноуральские команды проведут на выезде. 15 и 18 января им предстоит сыграть в гостях с БК «Иркут» и «Динамо» из Владивостока.

Фото: пресс-служба БК «Челбаскет».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом ИА «Первое областное».