Хоккейный клуб «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина

Магнитогорцы вырвали победу в седьмом матче серии плей-офф у «Автомобилиста» — 3:2

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» вышли в финал Кубка Гагарина! Сегодня, 15 апреля, они вырвали победу в седьмом матче серии плей-офф у «Автомобилиста» со счетом 3:2. У подопечных Андрея Разина результат сделала первая тройка нападения Канцеров — Зернов — Силантьев. В финале южноуральцы поборются за трофей с ярославским «Локомотивом», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Металлурга» здорово начали поединок, взяв под контроль шайбу. Их атаки волнами накатывали на ворота «Автомобилиста», и каждая новая становилась еще опасней и мощней. Началось все с того, что Роман Канцеров едва не переиграл голкипера гостей в ближнем бою.

Спустя пару минут хороший кистевой бросок наносил Макар Хабаров — шайба угодила в штангу, предательски прокатилась по ленточке ворот, но в створ не зашла. А затем магнитогорцам удалась быстрая атака, на острие которой оказался Денис Зернов. Увы, форварду хозяев не хватило оперативного простора, чтобы заставить капитулировать голкипера екатеринбуржцев Владимира Галкина.

Что касается «Автомобилиста», то в первой половине периода он с трудом сдерживал натиск соперника. И только он попытался перехватить инициативу, как получил гол в свои ворота. Защитник Максим Осипов совершил ошибку, пытаясь остановить шайбу у синей линии, но споткнулся: Роман Канцеров подхватил снаряд, в нужный момент переадресовал его Дмитрию Силантьеву, а тот в касание поразил ближний угол ворот екатеринбуржцев — 1:0.

Пропущенная шайба заставила гостей играть активнее в атаке. И очень вовремя они получили возможность впервые сыграть в большинстве. Но едва не пропустили контратаку. А уже в равных составах «Магнитка» удвоила преимущество. И снова ассистентом выступил Роман Канцеров. Он поборолся в чужой зоне за шайбу, и выкатил ее в центр на никем не прикрытого Данилу Юрова. Тот в касание классно щелкнул под перекладину — 2:0.

«Магнитка» могла забивать еще и еще. Но гол в «раздевалку» оформили гости. Это Максим Денежкин взял игру на себя: вошел в зону и кистевым броском из-под защитника застал врасплох голкипера Илью Набокова — 2:1 за 7 секунд до сирены на перерыв.

Во втором периоде хоккеистам «Автомобилиста» вроде и удалось взять под контроль шайбу. Но дивидендов из этого они не извлекли. Напомнил о себе форвард «Магнитки» Денис Зернов, который по-теннисному черенком клюшки отправил шайбу в ворота, сделав счет 3:1.

Правда, не прошло и 30 секунд, как гости снова свели разрыв в счете до минимума. И снова огорчил голкипера магнитогорцев Максим Денежкин — 3:2. Форвард екатеринбуржцев должен благодарить своего партнера по команде Данила Романцева. Тот заставил ошибиться защитника Робина Пресса, отобрав у него шайбу в чужой зоне.

В середине периода вновь здорово сыграла «сладкая парочка» южноуральцев. Роман Канцеров выдал классный пас на Дмитрия Силантьева. Тот оказался в одиночестве перед воротами, но переиграть голкипера не смог. Не реализовал выход «1 в 0» Никита Михайлис. В целом, игра держала в напряжении зрителей. При этом обе команды действовали на высоких скоростях. В такой энергозатратной игре должен был победить тот, кто оставит больше сил на третий период.

В дебюте третьего периода у «Магнитки» был шикарный шанс увеличивать отрыв в счете. Соперники дважды подряд нарушали правила. Но большинство реализовать не удалось. Это стало сигналом к действию со стороны игроков «Автомобилиста». Клуб из Екатеринбурга добавил в движении (откуда только силы взялись?), стал чаще угрожать воротам соперника.

Супермомент у «Автомобилиста» случился за 5 минут до финальной сирены, однако Илья Набоков проявил чудеса реакции. «Металлург» дотерпел, выстоял.

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15 апреля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Дмитрий Силантьев (Роман Канцеров), 08:40 (5×5).

2:0 — Данила Юров (Роман Канцеров, Егор Яковлев), 14:19 (5×5).

2:1 — Максим Денежкин (Сергей Зборовский), 19:53 (5×5).

3:1 — Денис Зернов (Дмитрий Силантьев), 23:52 (5×5).

3:2 — Максим Денежкин (Данил Романцев), 24:14 (5×5).

Счет в серии: 4-3.

«Металлург» выиграл противостояние и теперь в пятый раз в своей истории сыграет в финале Кубка Гагарина. Его соперником в борьбе за трофей станет ярославский «Локомотив». Для волжан это второй поединок в финале, в последний раз железнодорожники были представлены в нем в 2009 году. Первая игра серии состоится уже 18 апреля в Магнитогорске.