Проект успешно развивается.

9 июня 2018 года, Челябинск — Студенты еще одного вуза в Челябинске получили кампусные карты Сбербанка — Челябинский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации подписал со Сбербанком Соглашение о реализации кампусного проекта для студентов и преподавателей вуза.

Уже выпущены первые 150 карт для студентов, получающих стипендию. Второй выпуск карт — для учащихся первого курса и преподавателей — планируется к началу нового учебного года. Пока карты настроены на зачисление стипендии, но в дальнейшем их функционал будет расширен.

В Челябинской области это еще один ВУЗ, после Южно-Уральского государственного аграрного университета, где используются кампусные карты.

Цель кампусного проекта — создать удобную и технологичную экосистему для учебного заведения. «Пакетное» внедрение сервисных решений делает территорию вуза единым цифровым пространством, удобным для ежедневного использования.

Название карты происходит от английского «campus», что означает «университетский городок». Обычно карта объединяет несколько функций и одновременно является универсальным платежным инструментом на каждый день. Кампусная карта может быть использована в качестве пропуска на территорию вуза и в общежитие, может выполнять функции читательского билета и электронного аналога зачетной книжки.

Кампусный проект — это не только выдача карт студентам и преподавателям, а еще и создание функциональной экосистемы для обеспечения учебной и административной деятельности вуза. Поэтому дополнительно к выпуску новых карт Сбербанк вместе с руководством филиала осуществил доработку сайта вуза и создал электронную систему Личных кабинетов студентов. В кабинете размещаются онлайн-конспекты лекций, учебных пособий, представлено расписание занятий и данные по сдаче экзаменов и зачетов.

Также здесь сосредоточена вся информация об оплате за обучение и каждый пользователь может не только контролировать платежи, но и вносить средства за учебу с помощью кампусной карты прямо с сайта вуза. В дальнейшем карты будут адаптированы для возможности использовать их в качестве идентификатора при входе в Личный кабинет.

Еще одна особенность кампусного проекта Финансового университета — это индивидуальный дизайн самих карт. На карте изображен логотип вуза и в выборе этого визуала принимал участие коллектив университета. Дизайн карты был определен путем открытого голосования преподавателей из нескольких вариантов, предложенных банком.

Буквально недавно наш филиал отметил свое 60-летие, и договоренность со Сбербанком стала новым этапом в истории ВУЗа. Мы постоянно совершенствуемся, осуществляем инновационные разработки и поэтому кампусный проект нам интересен. Также для нас важна перспектива расширить функционал карты и применять ее в других сферах педагогической и студенческой жизни. — делится мнением Анатолий Якушев, директор челябинского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

Студенты и преподаватели — это наше будущее и прогрессивные инноваторы, которые продвигают новые и современные знания. Кампусные карты как раз для этой категории клиентов Сбербанка. Это не только «банк в кармане» с его удаленными сервисами в виде мобильного банкинга, переводами между картами и разнообразными платежами, но и ключ к разным системам университета. — отмечает Андрей Карпов, начальник управления прямых продаж Челябинского отделения Сбербанка.

Челябинское отделение Сбербанка, Индира Бучельникова, пресс-служба, тел. +7(906) 860 60 03 ifgaynanova@sberbank.ru



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