/ Известны новые подробности стрельбы в челябинской гимназии

На место выезжали сотрудники полиции и скорая помощь.

В результате стрельбы в челябинской гимназии травмы получил 12-летний школьник. Об инциденте оперативно сообщили родителям мальчика, которые подъехали на место ЧП.

У ребенка небольшие ссадины, почти одновременно в школу приехали родители и скорая помощь. Мальчика осмотрели, госпитализировать его не стали, потому что родители отказались. — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник.

Как рассказывает собственный источник, стрелок задержан. Это 41-летний мужчина, с ним работают сотрудники полиции. Из пневматики он стрелял по прохожим и попал в ученика гимназии, который возвращался из школьного лагеря.

Также сейчас показания дает педагог гимназии. «Первому областному» она сообщила, кто комментировать ситуацию ей запретили. Разглашать подробности инцидента она отказалась, объяснив это боязнью потерять работу.

Напомним, ЧП произошло днем сегодня, 8 июня. Сайт «Первый областной» следит за развитием событий.