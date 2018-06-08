/ Стрельба в челябинской гимназии переросла в уголовное дело

Дети попали под обстрел разъяренного владельца гаража.

В отношении 41-летнего челябинца, который обстрелял учеников 6 класса гимназии № 63, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области. Следователи уточнили: мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а в результате его действий пострадали два 12-летних школьника. Стрелка вывел из себя тот факт, что дети бегали по крыше его гаража. Усмирить их он решил с помощью пневматики и произвел несколько выстрелов с балкона своей квартиры.

Медики констатировали у школьников касательные раны, не повлекшие госпитализации. Детям оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. — добавили в СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел днем сегодня, 8 июня. На место выезжали родители одного из пострадавших. Они отказались от госпитализации детей. Подробности и обстоятельства устанавливаются.