Логан Дэй принес победу «Трактору» в матче с «Адмиралом» в чемпионате КХЛ

Североамериканский защитник челябинского клуба забил победный буллит

Хоккеисты «Трактора» одержали непростую домашнюю победу над «Адмиралом» в чемпионате КХЛ. Сегодня, 25 января, челябинская команда выиграла по буллитам у соперников из Владивостока — 3:2. Победу ей принес точный бросок американского защитника Логана Дэя. Это первая заброшенная шайба хоккеиста в КХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом периоде на льду была живая и быстрая игра, обе команды проводили немало атак. Но не хватало бросков по воротам — к экватору первого отрезка матча голкиперы лишь по разу совершили сэйвы. Хороший момент для взятия ворот у гостей был у Егора Петухова, у «Трактора» шанс открыть счет в матче был у Максима Шабанова.

Хозяева льда взвинтили темп, и это принесло плоды. Классный пас из-за ворот на Александра Рыкова сделал Александр Кадейкин. Молодой форвард «черно-белых» бросил прямо во вратаря. Тут же челябинцы получили впервые возможность сыграть в большинстве. После вбрасывания мощнейший щелчок наносил Григорий Дронов — шайба угодила в перекладину.

«Трактор» продолжал давить уже и при игре в равных составах. Но секундная расслабленность привела к голу. Защитник гостей Георгий Солянников делал безобидный то ли бросок, то ли наброс на ворота — шайба отскочила к Егору Степанову, а тот классным кистевым броском «прошил» голкипера челябинцев Сергея Мыльникова — 0:1. В очередной раз «Трактор» пострадал от своих же воспитанников. Кстати, в концовке периода едва не увеличил разрыв в счете еще один воспитанник «черно-белых» Вячеслав Основин.

После перерыва «Трактор» обрушил шквал атак на ворота «моряков». Василий Глотов попал в штангу, он же едва не завершил точным броском затяжную позиционную атаку «черно-белых». Опасно бросал в падении Александр Кадейкин, хороший сольный проход исполнил Семен Дер-Аргучинцев... Гол назревал. Но время шло, а его все не было...

А тут одна из редких вылазок гостей завершилась взятием ворот. Но исполнили игроки «Адмирала» все классно. Сюрпризом для челябинцев стала игра на «пятаке» защитника Марио Грмана. Словак принял шайбу, и сделал классный пас на неприкрытого Аркадия Шестакова. Тому не составило труда направить шайбу в ближний угол ворот «Трактора» — 0:2!

Челябинцы не лучшим образом действовали в большинстве. Две свои попытки разыграть «лишнего» не увенчались успехом. В концовке периода, уже при игре в равных составах, не реализовал выход «1 в 0» Владимир Ткачев.

Зато с третьей попытки «Трактор» наконец-таки забил в большинстве. Произошло это в дебюте третьего периода. Форвард Чарльз Робинсон воспользовался ошибкой защитников и с «пятака» отправил шайбу в ворота — 1:2. Этот гол придал хозяевам прилив новых сил и уверенности, они большими силами пошли вперед.

В равных составах забить не получилось, зато в большинстве челябинцы вновь реализовали «лишнего». В середине периода их затяжная атака привела к тому, что на добивании здорово сыграл Владимир Ткачев. Совершивший несколько классных спасений голкипер «Адмирала» в этот раз был бессилен — 2:2.

Хоккеисты «Трактора» остаток третьего периода практически в атаках, они практически не покидали чужую зону соперника. Но забить так и не смогли. В овертайме все мог решать Семен Дер-Аргучинцев. Сольный проход он попытался завершить эффектно, исполнив классный трюк. Не вышло. У гостей также не реализовал выход «1 в 0» Даниил Гутик.

Ну а героем послематчевой серии буллитов стал защитник «Трактора» Логан Дэй. Американский хоккеист сам вызвался исполнить последний, пятый, бросок. Он послал шайбу в «домик» голкиперу гостей и принес победу своей команде. Это первая заброшенная шайба североамериканца в КХЛ.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 25 января. «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 бул (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Егор Степанов (Георгий Солянников, Дмитрий Завгородний), 16:36 (5×5).

0:2 — Аркадий Шестаков (Степан Старков, Марио Грман), 33:48 (5×5).

1:2 — Чарльз Робинсон, 40:17 (5×4).

2:2 — Владимир Ткачев (Стивен Кэмпфер, Семен Дер-Аргучинцев), 49:59 (5×4).

3:2 — Логан Дэй, 65:00 (бул).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»)

Андрей Мишуров («Адмирал»)

Сделал 51 (!) сэйв, став главным героем матча. Набранное очко «моряками» — целиком и полностью его заслуга. Хорошо провел и буллитную серию.

Чарльз Робинсон («Трактор»)

Бегал как заведенный по всей площадке. Его активность принесла плоды: забросил ответный гол, который позволил «черно-белым» поверить в себя и затем перевести игру в овертайм.

Семен Дер-Аргучинцев («Трактор»)

Также был одним из самых активных игроков челябинского клуба. Запомнился парочкой хороших сольных проходов. Сделал классную передачу на Стивена Кэмпфера, после броска которого Владимир Ткачев сравнял счет. В овертайме мог решать все, но эффектный трюк не удался.

Хоккеисты «Трактора» завершили домашнюю серию из трех матчей. Теперь их ждут два гостевых поединка: 28 января «черно-белые» сыграют с «Куньлунем», а 30-го — с подмосковным «Витязем».

Фото: ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».