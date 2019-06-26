/ Перевернувшуюся на лодке пару спасли матросы на озере в Челябинске

За двое суток на Смолино помощь оказали 8 пловцам.

Матросы-спасатели помогли избежать трагедии на озере Смолино. Патрулируя пляж «Солнечный берег», они заметили, что в 100 метрах от суши перевернулась лодка. На судне катались мужчина и женщина. Спасатели незамедлительно отправились на помощь паре: они успели вовремя и эвакуировали перевернувшихся.

В 13:03 мужчина в возрасте 56 лет и женщина — 49 лет перевернулись на лодке в 100 метрах от берега. Матросы-спасатели эвакуировали пару, доставив их на лодке к берегу пляжа. По внешним признакам пострадавшие находились в алкогольном опьянении, от медицинской помощи отказались. — рассказали сайт «Первый областной» в Управлении по безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

Инцидент произошел 25 июня, в тот же день матросы вытащили из воды неадекватную пенсионерку, залезшую в озеро в одежде. А за день до этого на пляже «Солнечный берег» матросы спасли сразу 5 человек: это 5-летняя девочка, упавшая с понтона; девушки, потопившие катамаран и чуть не утонувшие сами; а также мужчина, который ударился головой о дно при прыжке с понтона. Пострадавшего передали бригаде «скорой».