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/ Смотрите на 1obl.tv трансляцию с чемпионата по тяганию грузовиков в Челябинске

Смотрите на 1obl.tv трансляцию с чемпионата по тяганию грузовиков в Челябинске

Самый сильный человек России уже протестировал спортивный «инвентарь».
сегодня в 15:10
  |  Спорт

Необычные соревнования пройдут в Челябинске в предстоящие выходные. Южноуральские атлеты под руководством главного челябинского стронгмена Эльбруса Нигматуллина будут тягать грузовые машины. Такой вид нагрузки называется трак-пулл.

21 июля в Челябинске впервые состоится Чемпионат УрФО по Truck Pull (Буксировка грузовика). В турнире примут участие сильнейшие атлеты Урала. Приглашаю болельщиков и журналистов на турнир силачей, который пройдет в парке Гагарина на левой аллее. — проанонсировал чемпионат по трак-пуллу тяжеловес стронгмен.

В субботу, 21 июля, редактор сайта «Онлайн ТВ» отправится на место, чтобы показать нашим зрителям лучшие моменты соревнований. Следить за ходом трансляции можно здесь. Начало в 12 часов.

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