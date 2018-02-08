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Челябинцев пригласили на «Лыжню России» в Миасс

Спортсменам предлагают не переживать из-за отсутствия снега и воспользоваться мультимодальным маршрутом.
вчера в 20:11
  |  Спорт

Добраться до места, где снега для лыжных гонок оказалось достаточно, можно менее чем за два часа. «Лыжня России» состоится на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в единый день соревнований — 11 февраля, куда всех желающих домчит поезд и автобус. В Свердловской пригородной компании уточнили, что провоз беговых лыж в рамках маршрута бесплатный, а в поезде для размещения оборудования выделены специальные места с креплениями.

Пригородный поезд сообщением Челябинск — Миасс отправляется в 8:35 (здесь и далее время местное), прибывает в Миасс в 09:50. Отправление автобуса от станции Миасс — в 10:10, прибытие на курорт — в 10:35. В обратную сторону автобус из «Солнечной долины» отправляется в 16:20. Поезд из Миасса отправляется в 17:12, прибывает в Челябинск в 18:28. — уточнили сайту «Первый областной» в РЖД.

Стоимость билетов в обе стороны для детей до 7 лет — 215,2 рублей, для школьников и студентов — 330,4 рулей, для взрослых — 560,8 рублей. На проезд в пригородном поезде действуют все виды льгот.

В «Солнечной долине» гонка пройдет на трассе для беговых лыж. Для детей до 12 лет подготовили трассу в 2 километра, для взрослых — 4 километра. Победителям вручат памятные медали и награды, а первые 50 зарегистрировавшихся участников получат фирменные шапки «Лыжня России 2018». Зарегистрироваться можно с 10:30 до 11:45. Массовый страт запланирован на 12:00.

Напомним, в Челябинске «Лыжню России» перенесли на неопределенный срок из-за недостатка снега.

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