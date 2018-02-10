/ Росгвардия обеспечивает безопасность «Лыжни России-2018» на Южном Урале

На спортивных соревнованиях ожидается 25 тысяч участников.

На Южном Урале стартует «Лыжня России-2018». Бойцы Росгвардии совместно с саперами ОМОН проверили безопасность трасс в Златоусте и Магнитогорске. Всего, по предварительным оценкам, на старт выйдут 25 тысяч человек.



В городах области перед началом мероприятия сотрудниками инженерно-технических групп отрядов мобильного особого назначения Управления Росгвардии проведены обследования лыжного стадиона имени Светланы Ишмуратовой города Златоуста и магнитогорского Экопарка. Саперы ОМОНов проверили трассу и близлежащую территорию на предмет обнаружения посторонних предметов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кроме того, наружные наряды групп задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ для обеспечения общественного порядка приближены к местам массового скопления граждан. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Росгвардии.



Напомним, в Челябинске лыжный забег перенесен из-за отсутствия снега. Сейчас в столице Южного Урала высота снежного покрова — 9 сантиметров при норме в 29. Поэтому «Лыжня России» состоится на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 11 февраля, куда всех желающих домчит поезд и автобус.

