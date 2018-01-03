/ Горнолыжный курорт на Южном Урале приостановил свою работу из-за отсутствия снега

Работа одного из горнолыжных курортов на Южном Урале парализована из-за снега. Отсутствие осадков не позволяет принимать гостей в ГЛК «Аджигардак». Сейчас руководство, сноубордисты и лыжники вынуждены ждать снегопадов.
Дорогие друзья, в связи с аномальными, для этого времени года, погодными условиями, склоны ГЛК «Аджигардак» не будут открыты до ближайших снегопадов. Как только ситуация начнёт меняться мы обязательно дадим об этом знать! Надеемся на ваше понимание.— говорится в официальном сообщении.
Напомним, в канун 31 декабря в на площади Революции в Челябинске был закрыт для посещения ледовый городок,. Зимний парк временно прекратил примате посетителей из-за плюсовых температур.