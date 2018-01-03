Горнолыжный курорт на Южном Урале приостановил свою работу из-за отсутствия снега

Осадки ожидают с конца прошлого года.

Работа одного из горнолыжных курортов на Южном Урале парализована из-за снега. Отсутствие осадков не позволяет принимать гостей в ГЛК «Аджигардак». Сейчас руководство, сноубордисты и лыжники вынуждены ждать снегопадов.



Дорогие друзья, в связи с аномальными, для этого времени года, погодными условиями, склоны ГЛК «Аджигардак» не будут открыты до ближайших снегопадов. Как только ситуация начнёт меняться мы обязательно дадим об этом знать! Надеемся на ваше понимание. — говорится в официальном сообщении.

Напомним, в канун 31 декабря в на площади Революции в Челябинске был закрыт для посещения ледовый городок,. Зимний парк временно прекратил примате посетителей из-за плюсовых температур.