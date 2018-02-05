/ «Лыжню России» в Челябинске перенесли на неопределенный срок

Недостаточное количество снега поставило под угрозу масштабную лыжную гонку.

Челябинск рискует в третий раз пропустить массовый старт «Лыжни России». В субботу, 10 февраля, заезды лыжников состоятся в 43 муниципальных образованиях региона, но минуют столицу Южного Урала.



В связи с неблагоприятными погодными условиями (недостаточный уровень снежного покрова) старт массовых забегов в городе Челябинске, традиционно проводимых на территории ЧелГУ, переносится на неопределенный срок. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Для тех, кто все же захочет ощутить себя частью масштабного мероприятия, в Челябинске на территории лыжной трассы «Карпов пруд» организовали спортивные забеги на дистанции 5 километров среди юношей и девушек 2000 года и младше и 10 километров среди мужчин и женщин 1999 года рождения и старше.



Кроме того, соревнования «Лыжня России» пройдут в Златоусте на лыжном стадионе им. Светланы Ишмуратовой (ул. Спортивная, 1а) и в Магнитогорске на территории Экопарка (ул. Лесопарковая, 1). Впервые соревнования «Лыжня России» состоятся на территории парка спорта и отдыха КСК «Рифей»: в массовых соревнованиях примут участие более 500 жителей Сосновского района.

Челябинск участвует во всероссийской массовой лыжной гонке с 2004 года. В прошлом году мероприятие прошло на неделю позже из-за морозов, а годом ранее вообще было отменено.

Участие в соревнованиях примут свыше 25 тысяч любителей спорта и здорового образа жизни Южного Урала. 10 февраля по всей России на лыжи встанут около полутора миллионов человек в 73 субъектах.