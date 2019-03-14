/ Борис Дубровский поздравил Лидию Скобликову с 80-летием

Встреча главы региона с «Уральской молнией» состоялась сегодня, 14 марта.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил с 80-летием шестикратную олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Лидию Скобликову. Знаменитая спортсменка отметила юбилей на прошлой неделе, 8 марта, а на этой прибыла на малюю родину, чтобы стать почетным гостем чемпионата России по конькобежному спорту. Соревнования пройдут в Челябинске уже в эти выходные, во дворце спорта «Уральская молния», названном в честь великой конькобежки.

Борис Дубровский не только поздравил Лидию Скобликову, но и поблагодарил за постоянное внимание к развитию массового спорта в регионе. Также губернатор отметил, что для всех южноуральцев шестикратная Олимпийская чемпионка является символом конькобежного спорта.

А юные спортсмены произносят Ваше имя с глубоким уважением — я хорошо почувствовал это в декабре 2018 года на юбилее школы олимпийского резерва. Сегодня у области большие планы по строительству новых спортивных объектов, в том числе крупных. Из ледовых дворцов в этом году будет построен центр шорт-трека в Челябинске и крытый каток в Магнитогорске. Есть планы по созданию регионального центра по хоккею с двумя тренировочными площадками. Мы не снижаем темпов и укрепляем спортивные позиции региона. Я рассчитываю на Ваш опыт и мудрый совет в этой большой работе. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Сама Лидия Скобликова при этом отметила, что не празднует юбилей, просто ее приезд на родину всегда совпадает с важными мероприятиями. Кроме того, прославленная спортсменка упомянула и сегодняшний снегопад в областной столице, отметив, что всегда была «везучей на погоду».

В Златоусте наградили лучшего преподавателя физкультуры общеобразовательной школы. 16−17 марта в Челябинске состоится чемпионат России по конькобежному спорту. Конечно, очень хочется посмотреть на нашу будущую смену. Приглашение к Борису Александровичу стало для меня приятной новостью. Мы очень рады, что в этом году в Челябинске появится комплекс по шорт-треку. Это подарок всему конькобежному спорту, что в таком замечательном городе уже есть прекрасный ледовый дворец, а теперь появится и центр по шорт-треку. — сказала Лидия Скобликова.

Отметим, что чемпионат России по конькобежному спорту по программам спринтерского и классического многоборья пройдет в Челябинске уже в ближайшие выходные, 16 и 17 марта. В соревнованиях выступят многие звезды конькобежного спорта России, в том числе и челябинка Олга Фаткулина, которая является воспитанницей школы олимпийского резерва имени Лидии Скобликовой.