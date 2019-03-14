Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.59 -0.18 74.02 -0.05
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-5 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Борис Дубровский поздравил Лидию Скобликову с 80-летием

Борис Дубровский поздравил Лидию Скобликову с 80-летием

Встреча главы региона с «Уральской молнией» состоялась сегодня, 14 марта.
сегодня в 18:31
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил с 80-летием шестикратную олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Лидию Скобликову. Знаменитая спортсменка отметила юбилей на прошлой неделе, 8 марта, а на этой прибыла на малюю родину, чтобы стать почетным гостем чемпионата России по конькобежному спорту. Соревнования пройдут в Челябинске уже в эти выходные, во дворце спорта «Уральская молния», названном в честь великой конькобежки.

Борис Дубровский не только поздравил Лидию Скобликову, но и поблагодарил за постоянное внимание к развитию массового спорта в регионе. Также губернатор отметил, что для всех южноуральцев шестикратная Олимпийская чемпионка является символом конькобежного спорта.

А юные спортсмены произносят Ваше имя с глубоким уважением — я хорошо почувствовал это в декабре 2018 года на юбилее школы олимпийского резерва. Сегодня у области большие планы по строительству новых спортивных объектов, в том числе крупных. Из ледовых дворцов в этом году будет построен центр шорт-трека в Челябинске и крытый каток в Магнитогорске. Есть планы по созданию регионального центра по хоккею с двумя тренировочными площадками. Мы не снижаем темпов и укрепляем спортивные позиции региона. Я рассчитываю на Ваш опыт и мудрый совет в этой большой работе. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Сама Лидия Скобликова при этом отметила, что не празднует юбилей, просто ее приезд на родину всегда совпадает с важными мероприятиями. Кроме того, прославленная спортсменка упомянула и сегодняшний снегопад в областной столице, отметив, что всегда была «везучей на погоду».

В Златоусте наградили лучшего преподавателя физкультуры общеобразовательной школы. 16−17 марта в Челябинске состоится чемпионат России по конькобежному спорту. Конечно, очень хочется посмотреть на нашу будущую смену. Приглашение к Борису Александровичу стало для меня приятной новостью. Мы очень рады, что в этом году в Челябинске появится комплекс по шорт-треку. Это подарок всему конькобежному спорту, что в таком замечательном городе уже есть прекрасный ледовый дворец, а теперь появится и центр по шорт-треку. — сказала Лидия Скобликова.

Отметим, что чемпионат России по конькобежному спорту по программам спринтерского и классического многоборья пройдет в Челябинске уже в ближайшие выходные, 16 и 17 марта. В соревнованиях выступят многие звезды конькобежного спорта России, в том числе и челябинка Олга Фаткулина, которая является воспитанницей школы олимпийского резерва имени Лидии Скобликовой.

Общество
В Златоусте состоялось вручение премии имени Лидии Скобликовой
сегодня в 15:58
В Златоусте состоялось вручение премии имени Лидии Скобликовой
Общество
Борис Дубровский поздравил Лидию Скобликову с юбилеем
08.03.2019
Борис Дубровский поздравил Лидию Скобликову с юбилеем
Общество
Легендарной Олимпийской чемпионке Лидии Скобликовой исполнилось 80 лет
08.03.2019
Легендарной Олимпийской чемпионке Лидии Скобликовой исполнилось 80 лет
Общество
«Это наш общий праздник»: Борис Дубровский и Лидия Скобликова поздравили конькобежную школу с юбилеем
07.12.2018
«Это наш общий праздник»: Борис Дубровский и Лидия Скобликова поздравили конькобежную школу с юбилеем
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Пришедший на Южный Урал снег поможет сельскому хозяйству
сегодня в 19:22
Пришедший на Южный Урал снег поможет сельскому хозяйству
Общество
Идеи по развитию городской среды предложат молодые южноуральцы
сегодня в 18:50
Идеи по развитию городской среды предложат молодые южноуральцы
Общество
Борис Дубровский поздравил Лидию Скобликову с 80-летием
сегодня в 18:31
Борис Дубровский поздравил Лидию Скобликову с 80-летием
Общество
Снег в Челябинске будет идти всю ночь
сегодня в 18:03
Снег в Челябинске будет идти всю ночь
Культура
Игорь Бутман рассказал о возможности тандема с Тимати
сегодня в 17:57
Игорь Бутман рассказал о возможности тандема с Тимати
Общество
Минздрав не нашел нарушений при отказе в госпитализации матери с ребенком в Троицке
сегодня в 17:57
Минздрав не нашел нарушений при отказе в госпитализации матери с ребенком в Троицке
Происшествия
Больше десятка попавших в ДТП машин перекрыли проезд в Златоусте
сегодня в 17:34
Больше десятка попавших в ДТП машин перекрыли проезд в Златоусте
Общество
Вакцину от клещевого энцефалита для детей предоставят бесплатно на Южном Урале
сегодня в 17:28
Вакцину от клещевого энцефалита для детей предоставят бесплатно на Южном Урале
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6