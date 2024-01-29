Челябинская конькобежка завоевала бронзу чемпионата России в многоборье

Анастасия Григорьева стала призером по сумме четырех дистанций на соревнованиях в Кемерово

Конькобежка из Челябинска Анастасия Григорьева завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по конькобежному спорту, завершившемся в Кемерово. Она стала призером по программе классического многоборья. Эти соревнования стали для скороходов заключительным этапом подготовки к главному старту сезона — Всероссийской зимней спартакиаде, которая пройдет с 14 по 18 февраля на льду челябинского дворца «Уральская молния».

Чемпионат России по классическому и спринтерскому многоборью в Кемерово собрал представительный состав участников. Однако ряд лидеров сборной России пропускали эти соревнования, продолжая готовиться к Всероссийской зимней спартакиаде. Среди них, например, две главные звезды южноуральского конькобежного спорта Ольга Фаткулина и Екатерина Алдошкина. Они готовятся к стартам в Челябинске по индивидуальной программе.

Зато удалось проявить себя еще одной челябинке — Анастасии Григорьевой. Южноуральская конькобежка показала третий результат по сумме четырех дистанций в классическом многоборье. Здесь вне конкуренции оказалась Екатерина Кошелева из Свердловской области. Серебро у Александры Саютиной из Москвы. К слову, это дочь известного в прошлом конькобежца Вадима Саютина — уроженца Казахстана, но выступавшего за Челябинскую область на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

У мужчин лучший результат в классическом многоборье показал заслуженный мастер спорта из Иркутска Руслан Захаров. Его результат — 155,768 балла, и это рекорд катка в Кемерово. Серебряным и бронзовым призерами стали конькобежцы из Москвы Павел Таран и Даниил Найденышев.

Чемпионат России. Классическое многоборье. Женщины:

1. Екатерина Кошелева (Свердловская область) — 169,680.

2. Александра Саютина (Москва) — 170,247.

3. Анастасия Григорьева (Челябинская область) — 171,660.

Чемпионат России. Классическое многоборье. Мужчины:

1. Руслан Захаров (Московская область / Иркутская область) — 155,768.

2. Павел Таран (Москва) — 159,193.

3. Даниил Найденышев (Москва) — 159,572.

В спринтерском многоборье среди женщин очередную победу одержала Дарья Качанова из Нижнего Новгорода. Она также установила рекорд катка по сумме четырех дистанций, набрав 153,575 балла. Серебряным призером стала москвичка Ангелина Голикова, замкнула тройку призеров Елена Еранина, представляющая Московскую и Владимирскую области.

В состязаниях мужчин-спринтеров не было равных Руслану Мурашову (Красноярский край / Мурманская область). Однако достойную ему конкуренцию оказал представитель Алтайского края Виктор Муштаков, ставший в итоге серебряным призером. Бронза у Артема Арефьева из Санкт-Петербурга.

Чемпионат России. Спринтерское многоборье. Женщины:

1. Дарья Качанова (Нижегородская область / Московская область) — 153,575.

2. Ангелина Голикова (Москва) — 156,755.

3. Елена Еранина (Московская область / Владимирская область) — 158,260.

Чемпионат России. Спринтерское многоборье. Мужчины:

1. Руслан Мурашов (Красноярский край / Мурманская область) — 141,360.

2. Виктор Муштаков (Алтайский край / Красноярский край) — 141,640.

3. Артем Арефьев (Санкт-Петербург / Вологодская область) — 142,915.

Напомним, что впереди сильнейших конькобежцев страны ждут состязания на Всероссийской зимней спартакиаде. Они пройдут в Челябинске на льду ДС «Уральская молния» с 14 по 18 февраля.