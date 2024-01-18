Екатерина Алдошкина завоевала две медали на Кубке России в Челябинске

Южноуральская спортсменка стала призером на дистанциях 1500 и 3000 метров

В челябинском ЛД «Уральская молния» завершился третий этап Кубка России по конькобежному спорту. Главным героем соревнований стал сибиряк Даниил Алдошкин из Иркутской области, завоевавший три золотые медали. Его супруга, челябинка Екатерина Алдошкина, на родном льду дважды поднималась на пьедестал почета. В ее активе серебряная и бронзовая награды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На третьем этапе Кубка России по конькобежному спорту в Челябинске выступили 115 спортсменов из 25 регионов. Самый многочисленный состав заявили хозяева соревнований. Южноуральская команда была представлена 22 участниками. В течение трех дней атлеты разыграли 12 комплектов наград.

Накануне мы рассказывали о том, как прошли состязания в забегах среди мужчин и женщин на дистанции 1000 метров. К сожалению, хозяева соревнований завоевать медали не смогли. Но они реваншировались в других видах программы.

Кубок России. Третий этап. Челябинск, ЛД «Уральская молния». Результаты:

Мужчины, 1500 м

1. Даниил Алдошкин (Московская область / Иркутская область) — 1.47,97.

2. Данил Смирнов (Кировская область / Костромская область) — 1.49,92.

3. Максим Шарапов (Московская область) — 1.50,07.

11. Роман Тиханов (Челябинская область) — 1.53.89.

Женщины, 1500 м

1. Екатерина Кошелева (Свердловская область) — 2.00,99.

2. Дарья Качанова (Нижегородская область / Московская область) — 2.01,35.

3. Екатерина Алдошкина (Челябинская область) — 2.01,58.

4. Анастасия Григорьева (Челябинская область) — 2.03,47.

Две награды достались челябинской конькобежке Екатерине Алдошкиной. Сначала она показала второй результат на дистанции 3000 метров (4.16,04), уступив лишь Екатерине Кошелевой из Свердловской области (4.14,25). А в заключительный день соревнований южноуральская спортсменка стала бронзовым призером на «полуторке». Ее результат — 2.01,58. Причем победу здесь вновь одержала Кошелева, а второе время показала Дарья Качанова из Нижнего Новгорода.

Главным героем челябинских стартов стал атлет из Иркутской области Даниил Алдошкин. Ему удалось сделать хет-трик, выиграв три золотые медали — на дистанциях 1500 и 5000 метров, а также масс-старте.

Кубок России. Третий этап. Челябинск, ЛД «Уральская молния». Результаты:

Мужчины, масс-старт 16 кругов

1. Даниил Алдошкин (Московская область / Иркутская область) — 60 очков.

2. Руслан Захаров (Московская область / Иркутская область) — 41 очко.

3. Даниил Чмутов (Московская область / Саратовская область) — 20 очков.

Женщины, масс-старт 16 кругов

1. Ирина Сальникова (Нижегородская область) — 63 очка.

2. Екатерина Константинова (Санкт-Петербург) — 43 очка.

3. Алиса Беккер (Москва / Алтайский край) — 22 очка.

Параллельно с Кубком страны прошли Всероссийские соревнования на призы А. Кибалко среди сильнейших юниоров. Здесь удалось проявить себя нескольким южноуральским спортсменам. Четыре наших земляка завоевали девять наград в индивидуальных видах программы:

Золото — Сергей Бородулин (500 и 1500 м), Дмитрий Крылов (1000 м), Мария Гудошникова (500 м).

Серебро — Илья Эбингер (3000 м).

Бронза — Дмитрий Крылов (500 и 1500 м), Илья Эбингер (1000 м), Мария Гудошникова (1500 м).

Кроме того, бронзовую медаль завоевала сборная Челябинской области в командном забеге на шесть кругов. В ее составе призерами стали Екатерина Арчугова, Полина Капустина и Ада Ким.

Напомним, что впереди сильнейших спортсменов страны ждет главный старт сезона. С 14 по 18 февраля в Челябинске пройдут состязания по конькобежному спорту на Всероссийской зимней спартакиаде. Турнир состоится в ЛД «Уральская молния».