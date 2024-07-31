Лев по имени Гаррик — челябинский футболист рассказал, почему решил вернуться домой

Он хочет порадовать многочисленную семью голами и помочь команде выйти в Первую лигу

Классный игрок с волшебной левой ногой — так называют футболиста Гаррика Левина эксперты. В 11‑летнем возрасте он уехал из Челябинска в Москву, чтобы сделать себе яркую карьеру. Спустя 10 лет он вернулся домой, чтобы помочь родному клубу выйти в Первую лигу. В интервью Первому областному Гаррик Левин рассказал о своих целях и задачах на сезон. А еще признался, что в Челябинске партнеры по команде обращаются к нему по имени, а в Москве называют его Лёвой.

«В 11-летнем возрасте в Москве очень скучал по дому»

— Немногие в Челябинске знают, что ты родился и вырос здесь. Однако многие СМИ, афишируя твой переход в ФК «Челябинск», ссылались на то, что ты — воспитанник московской академии «Чертаново». Не обидно?

— Честно говоря, не следил за тем, как подавалась информация относительно моего перехода в ФК «Челябинск». Нет, не обидно. Люди, которые в теме, знают, кто я такой, и то, что я воспитанник челябинской школы футбола.

— Ты в юном возрасте уехал из города. Почему?

— Я начинал играть в челябинской областной спортшколе за команду 2002 г. р. под руководством Дмитрия Буренкова. Потом меня подключили к ребятам 2003 г. р., с которыми занимался Игорь Ильвин. У него и состоялся разговор с моим отцом. Он посоветовал уехать в Москву, там есть хорошие футбольные академии, есть перспективы для роста... Мне 11 лет тогда было. Так и возник вариант с «Чертаново». Отправился туда на просмотр и, видимо, привлек внимание. Спустя некоторое время предложили переехать в Москву в спортивный интернат.

— Вместе с семьей в Москву переехал?

— Нет, один. Конечно же, в первое время было очень сложно, скучал по дому. А что вы хотите от 11‑летнего пацана? Спасибо руководству интерната, они шли навстречу — понимали, что мне нужно время на адаптацию, часто отпускали домой в Челябинск. Ну а потом уже привык к новой для себя обстановке. Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что это был непростой для меня этап в жизни. Но он позволил быстрее повзрослеть, стать самостоятельным и ответственным.

— Мне кажется, на такой шаг можно было решиться только в том случае, если очень сильно любишь футбол.

— Так и было! Я уже с юных лет мечтал стать профессиональным футболистом. Ничем другим особо не интересовался. Сначала с пацанами мяч во дворе гонял, потом была футбольная секция. А еще смотрел по ТВ на игру Криштиану Роналду, пытался потом на тренировках исполнять его финты. Еще нравилась игра Роналдинью, Бернарду Сильвы, Винисиуса...

«Я еще не топовый футболист, но стремлюсь к этому»

— Чем запомнилось время в спортивном интернате «Чертаново»?

— О, да там каждый день был чем-то интересен. Уже много лет спустя разговаривал с ребятами, мы сходились во мнении, что такого замечательного периода в жизни у нас больше не будет никогда. Понимаете, мы были там как одна большая семья, много времени проводили вместе, помогали друг другу. Кстати, в ФК «Челябинск» сейчас играют два футболиста из той команды — Володя Задирака и Кирилл Фурман. Мы с ними ровесники. Поэтому приятно было встретить их здесь, в моем родном городе.

— Когда к тебе пришло понимание того, что можешь стать топовым футболистом?

— А я еще пока не топ, я к этому только стремлюсь (улыбается). Поворотным этапом в карьере был, наверное, сезон, когда несколько опытных игроков «Чертаново» перешли в самарские «Крылья Советов». Нас, молодых ребят, подключили к главной команде. Было непросто вливаться во взрослый футбол, где другие скорости, уровень игроков. Мне удалось провести неплохой сезон, ну а потом оказался в «Кубани».

— Она тогда выступала в Первой лиге. Не было опасений, что там может пойти все не так, как надо?

— Волнения как такового не было. Скорее, были переживания от того, что придется вливаться в новый коллектив. Я же около восьми лет играл в «Чертаново» с одними и теми же ребятами. Надо было выходить из зоны комфорта, приспосабливаться к новым условиям. Такие мысли меня посещали. Но, к счастью, в Краснодаре тепло и хорошо встретили. Дискомфорта никакого не испытывал.

«Мы фавориты, но этот статус нужно доказывать в матчах»

— Минувший сезон в «Кубани» ты провел неплохо: забил гол в дебютном матче, в общей сложности сыграл 25 матчей, забил 4 мяча. Странно, что тебе не предложили продлить контракт.

— Мне предлагали это сделать. Но команда вылетела во Вторую лигу, а тут еще возник вариант с ФК «Челябинск». Здесь у меня семья, родные и близкие. Подумал, что здесь лучший вариант для продолжения карьеры. Тем более что уже был наслышан о том, какой сильный и амбициозный клуб хотят здесь сформировать.

— С тобой разговаривал генменеджер клуба Сергей Хабаров?

— Да, он рассказал о проекте и тех задачах, которые стоят перед клубом. Мне понравилось то, что перед командой стоят амбициозные задачи, хотят видеть ее в Первой лиге.

— По уровню игры она ей соответствует?

— Пока об этом рано говорит, но коллектив в команде подобрался хороший. Да, многие нас называют одними из фаворитов турнира. Но нужно это подкреплять игрой и результатами. В группе «Золото» есть немало хороших команд, в них играют достойные ребята. Но считаю, что нам не нужно смотреть на соперников. Надо отталкиваться от своей игры, и тогда результат обязательно придет.

— Хотя ей нужно время на то, чтобы сыграться и появилась командная «химия».

— Мы понимаем, что времени на раскачку нет, нужно в каждом матче выдавать свой максимум. Турнир-то скоротечный. Но уверен, что мы должны прибавить по ходу чемпионата. И сможем выполнить те задачи, которые перед нами стоят.

— Своим дебютом в клубе доволен? Знающие люди говорят, что у тебя волшебная левая нога. Но мы ее в деле пока не увидели.

— Не думаю, что у меня все получилось. Знаю, что могу показывать более качественную игру. Впереди еще много матчей, буду стараться проявлять себя, приносить пользу команде. Что касается левой ноги... Ну да, я левша, и это моя рабочая нога.

— Но играешь ты на правом фланге.

— Так даже лучше. Удобно оттуда смешаться в центр и бить по воротам.

— Я правильно понимаю, что ты больше игрок с акцентом на атаку. И в твои функции не входит закрывать весь фланг?

— Хм, сложный вопрос. Скорее, у нас тактическая схема больше рассчитана с акцентом на атаку, но задачи игрокам обороняться никто не отменял. Мы делаем это всей командой. У нас нет футболистов, которым дана полная свобода действий в созидании игры, в защите отрабатывают все.

«Горжусь своей семьей, она у меня большая и дружная»

— В Челябинске живешь на базе или клуб снимает тебе квартиру?

— Я пока остановился у родителей. Но планирую жить на квартире, поближе к стадиону.

— Есть с кем?

— Да, есть любимая девушка, мы с ней уже много лет. В Челябинске с ней познакомились, она со мной жила в Москве и Краснодаре, везде меня сопровождает.

— Хм... Обычно девушки хотят успешно выйти замуж, уехать в Москву и там обустраивать быт. А ты ее поманил столицей и вернул обратно в Челябинск.

— Аха-ха! Ну, она у меня молодец: понимает, что у меня такая жизнь. Сегодня я здесь, а завтра могу быть там. И к постоянным моим разъездам уже привыкла. А что поделать? Приходится мириться.

— Расскажи о своей семье. Она у тебя большая?

— Родных братьев и сестер нет, но много двоюродных. Поэтому да, семья у нас большая. Если собираемся вместе, любое мероприятие превращается в классный праздник (улыбается). Мы часто ходим друг к другу в гости, семейные узы наши очень крепки. Горжусь этим. Кстати, на матч открытия сезона в Челябинске много родственников пришли меня поддержать.

— Серьезно? Сколько человек их было?

— Человек 23—25. Не скрою, получил дополнительную мотивацию хорошо сыграть. Не хотелось ударить в грязь лицом.

— Почему у тебя в имени две буквы «Р»?

— Ой, это такая запутанная и сложная история, всех подробностей не расскажу. Если коротко, когда отец пошел регистрировать мое имя, он хотел назвать меня Гарик. Ему сказали, что полное имя тогда будет — Гарольд. Ему оно не понравилось, поэтому остановился на Гаррике.

— Были ли казусы и необычные случаи, когда надо было объяснять то, как правильно писать или произносить твое имя?

— Да, частенько, но каких-то очень уж смешных историй с моим именем нет. Если нужно представиться, говорю, как меня зовут. А если человеку нужно записать мое имя, сообщаю, что в нем две буквы «Р». Неудобства могли быть, если бы я картавил (улыбается). Но, к счастью, у меня проблем с дикцией нет.

— Есть ли какие-то прозвища?

— В Москве и Краснодаре партнеры по команде часто называли меня Лёвой. В Челябинске ребятам удобней обращаться ко мне по имени.

— Мне кажется, ты внешне чем-то похож на льва. Хотя бы прической.

— Ага, а еще бороду рыжую отпустил, хотя раньше такого не делал (смеется). Кудри на голове всегда были, у меня волнистые волосы. И все же думаю, прозвище Лёва мне дали за схожесть с фамилией, а не за внешнее сходство с королем зверей.