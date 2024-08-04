Футболист «Челябинска» Александр Носов стал героем матча с «Кубанью» во Второй лиге

Полузащитник оформил дубль и помог своей команде выиграть со счетом 2:1

Футбольный клуб «Челябинск» выиграл у краснодарской «Кубани» во Второй лиге со счетом 2:1. Героем матча стал левый атакующий полузащитник южноуральцев Александр Носов, оформивший дубль. Особенно красивым получился его первый забитый мяч, который может претендовать на один из лучших во Второй лиге сезона-2024/2025, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще перед стартом сезона журналисты спрашивали у капитана ФК «Челябинск»: с какими командами он ждет матчей больше других? Алексею Померко долго думать не пришлось. Он мгновенно ответил, что ему интересно сыграть с соперниками, которые в минувшем сезоне выступали в Первой лиге. И «Кубань» одна из них.

Если учесть, что челябинцы ставят перед собой амбициозные задачи и претендуют на повышение в классе, то интересно было сравнить насколько они готовы к игре на новом для себя уровне. Пусть и в сравнении с командой, которая еще совсем недавно там выступала.

Принципиальным было сражение с южанами и для ряда игроков ФК «Челябинск». Так, три футболиста в минувшем сезоне защищали цвета кубанского клуба — Гаррик Левин, Константин Кертанов и Илья Грузнов. Кстати, все они вышли на поле против бывшей команды с первых минут.

Главный тренер «горожан» Роман Пилипчук сделал три перестановки в составе по сравнению с предыдущим матчем. Так, остались на скамейке для запасных Андрей Лях (не попал даже в заявку), Ян Казаев и Никита Голдобин. В «старте» вышли Алексей Никитенков, Александр Носов и Илья Грузнов.

В первом тайме игра не очень смотрелась. Как и следовало ожидать, мяч под контроль взяли хозяева поля. Вот только остроты у ворот соперника практически не возникало. А вот жестких стыков и единоборств хватало с лихвой. Причем, очень грубо действовали кубанцы. Дважды досталось Владимиру Хозину, срубили как косой Яна Гудкова и Дениса Пушкарева. По этому поводу больше всех негодовал капитан челябинцев Алексей Померко. Он на повышенных тонах начал апеллировать к арбитру, чтобы тот не либеральничал и принял меры.

Ближе к концу первого тайма настал звездный час для Александра Носова. Левый вингер ФК «Челябинск» и без того был активным, а тут сотворил гол-шедевр. Уже у углового флажка он оставил в дураках защитника кубанцев Аркадия Солопа, выбежал на оперативный простор и с острого угла поразил ворота соперника — 1:0 на 36-й минуте.

А уже в компенсированное арбитром время Александр Носов вновь оказался в центре внимания. И снова он на классе и мастерстве накрутил молодого визави, все того же Солопа, сделал прострел, а Сослан Таказов срезал головой мяч в свои ворота — 2:0. В официальном протоколе, кстати, гол записали на счет футболиста «Челябинска». Отметим, что в одном из эпизодов Носов мог оформить и результативную передачу: после подачи с фланга едва не достиг цели удар головой в исполнении Алексея Померко — мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

После перерыва стали играть куда более агрессивно в атаке. Прижатые к стенке, они пошли большими силами вперед. Они взяли под контроль мяч. Впрочем, возможно, дали им это сделать челябинцы, которые стали действовать по счету. До поры до времени они с атаками соперника успешно справлялись. А затем пропустили...

На 65-й минуте Аркадий Солоп сделал отличный фланговый прострел, который замкнул Данила Ежков. Голкипер хозяев Николай Рыбиков был бессилен — 2:1. Почуявший неладное наставник ФК «Челябинск» Роман Пилипчук произвел серию замен. Во-первых, нужно было освежить игру, а во-вторых, погасить пыл поверивших в себя игроков «Кубани». Ушли с поля Константин Кертанов и Илья Грузнов, чуть позже Гаррик Левин и Александр Носов. Вместо них появились Роман Косянчук с Валерием Горбачиком и Никита Голдобин с Денисом Покотыло.

Однако эти решения не привели к желаемому: гости уже поймали свою игру. Особенно здорово у них действовал вышедший на замену Георгий Махатадзе. Именно он на 80-й минуте мог сравнивать счет. К счастью для зрителей на трибунах мяч пролетел мимо ворот после его удара. С превеликим трудом хозяева удержали-таки победный счет. Есть вторая победа подряд в группе «Золото» Второй лиги А. Наша команда в группе лидеров турнира!

Чемпионат России. Вторая лига «А». Группа «Золото». 3-й тур.

4 августа. ФК «Челябинск» — «Кубань» (Краснодар) — 2:1.

Голы: Александр Носов, 36 (1:0); Александр Носов, 45+3 (2:0); Данила Ежков, 65 (2:1).

Три лучших игрока (версия ИА «Первое областное»): Александр Носов (ФК «Челябинск»), Алексей Померко (ФК «Челябинск»), Георгий Махатадзе («Кубань»).

В следующем туре ФК «Челябинск» сыграет с еще одной командой, которая минувший сезон проводила в Первой лиге чемпионата России. Подопечным Романа Пилипчука предстоит непростой выезд в Астрахань, где 11 августа они сразятся с местным «Волгарем».