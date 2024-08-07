Кирилл Смирнов: «В нашей команде чувствую себя частью большой и дружной семьи»

Видеооператор ФК «Челябинск» поделился секретами своей работы в клубе

Футбольный клуб «Челябинск» уверенно стартовал во Второй лиге, возглавив турнирную таблицу. Наша команда впервые за долгие годы реально претендует на повышение в классе. Этот успех во многом связан не только с игроками и тренерским штабом команды, но и всему штату сотрудников клуба. Один из них — видеооператор Кирилл Смирнов. В интервью нашему корреспонденту он поделился секретами своей работы. Вы не поверите, но на основе отснятого им видеоматериала, тренеры ФК «Челябинск» могут принимать решения прямо по ходу матча.

«Есть мысль окончить курсы РФС и получить тренерскую лицензию»

Вообще-то Кирилл Смирнов раньше никак не был связан с футболом. Да и с видеокамерами особо дела не имел. Он — хоккейный арбитр. Говорит, что многих его знакомых удивляет то, что он решил резко сменить свой род деятельности, став видеооператором футбольного клуба.

Теперь он хорошо разбирается в футболе, знает тактические схемы и расстановки, может найти ошибки игроков и оперативно их передать в тренерский штаб, чтобы те принимали оперативные решения. Хотя в силу своей скромности сам Кирилл не называет себя футбольным специалистом и старается не преувеличивать свою значимость и роль в успехах команды. Впрочем, об этом вы сможете судить сами: Кирилл Смирнов подробно рассказал о своей работе в клубе.

— Кирилл, почему так? Мне всегда казалось, что видеотренеры играют важную роль в клубе.

— Хочу сразу уточнить: я не тренер, а оператор! То есть я не обладаю широкими знаниями в футболе. Для того чтобы стать видеотренером, необходимо пройти специальные курсы в РФС, окончить Высшую школу тренеров.

— Есть желание этим заняться?

— Раньше такого не было, а теперь оно появляется. Все-таки за четыре года работы в футбольном клубе уже начал неплохо разбираться в тонкостях игры.

— То есть стал понимать футбол глубже?

— Можно и так сказать. Общее понимание и базовые представления о нем есть. Многое понял из общения с тренерами. У каждого из них свое понимание и видение того, как должна строиться игра его команды.

— Тренеры дают какие-то рекомендации? На что они просят обратить внимание во время твоей работы на матче?

— Это называется техническая съемка. То есть я беру в кадр всех игроков, находящихся на поле. Работаю не на мяч, а на поле. Разве что в момент гола могу приблизить камеру, чтобы затем показать тренерам, а они могли детально разобрать игровой эпизод.

— Значит, места для творчества у тебя нет, верно? А возникает желание импровизировать? Скажем, снять такой видеоматериал, который может пригодиться тренерам.

— К сожалению, мои желания остаются моими желаниями. Я должен работать на команду и выполнять те задачи, которые от меня требуются. Это не творческая работа, а скорее техническая. Нужно снимать на камеру то, что нам нужно.

«Стараюсь обращать внимание на ошибки игроков и передавать их тренерскому штабу»

— По итогам каждого матча ты делаешь нарезку из нужных игровых эпизодов, показываешь их тренерам. Как выбрать то, что им может пригодиться?

— Есть общие рекомендации, которые я получаю от тренерского штаба перед стартом сезона. Поэтому знаю, на что во время матчей нужно обращать внимание в первую очередь. Знаю, что некоторые мои коллеги записывают на тетрадь временные отрезки, которые затем пересматривают и делают нарезку. Есть ребята, которые стараются предвидеть пожелания тренеров. Я стараюсь делать и то, и другое.

— В хоккее видеотренер порой может влиять на решение тренерского штаба. Даже голы отменяются, если он увидит своевременно ошибку судьи и успеет передать это на тренерский мостик. В футболе такой практики пока нет.

— Да, во Второй лиге нет даже системы VAR (система видеопомощи арбитрам). Команды не могут делать запрос на видеоповтор. Все решения находятся в компетенции судьи. То есть у операторов или видеотренеров несколько другой функционал, не такой как в хоккее. Тем не менее, в ряде клубов РПЛ (Российская премьер-лига) работает целая бригада, которая отвечает за видеоконтент — оператор, тренер, видеоаналитик и т. д. Но там уровень другой конечно.

— А на какие моменты тебе следует обращать внимание в первую очередь?

— На то, чтобы игроки выполняли тренерскую установку на матч. То есть внимательно следить за тактической расстановкой футболистов во время матча, как они перемещаются по полю, подстраховывают друг друга при переходе из обороны в атаку и наоборот. Если я вижу какую-то ошибку игрока и уверен в ней, то должен оперативно сообщить одному из тренеров команды. У меня в этом плане есть важное преимущество: я нахожусь на верхних рядах трибуны и мне с высоты лучше видно расположение игроков. Тренеры у бровки такой возможности лишены.

— Каким образом и когда можете сообщить тренеру о том, что увидели на поле?

— Все зависит от ситуации и того, как складывается матч. Если все идет хорошо и команда выигрывает, то на основе отснятого материала можно показать видеонарезку тренерам на следующий день. А если все складывается не лучшим образом, то показываю видео и делюсь своими мыслями с одним из тренеров в перерыве матча. Иногда, пусть и редко, бывают ситуации, когда уже в первом тайме делюсь информацией с штабом команды.

— То есть ты должен хорошо понимать тактический рисунок игры, видеть то, как он меняется в процессе игры?

— Это очень тонкий и сложный процесс. Да, я стараюсь это делать. И возможно не сразу, но могу увидеть ошибки в тактических действиях команды. Повторюсь, мне это легче увидеть потому, что располагаю хорошей точкой обзора.

— Значит и тренер должен тебе рассказывать о модели игры, которую он прививает команде.

— У каждого тренера свое понимание того, как строить диалог со своими подопечными и сотрудниками в клубе. И диалог строится по-разному. Кто-то больше уделяет времени теории, кто-то практике. Но если в целом, то команда — это живой организм. Мы все много времени проводим вместе, работаем на общий результат. Поэтому стараемся помогать друг другу, давать больше того, что входит в наш функционал.

«Иногда хочу просто посмотреть матч как рядовой болельщик»

— Сколько времени у тебя находит на то, чтобы подготовить нужный видеоматериал для тренера после матча?

— Зависит от множества факторов: результата матча, требований тренера, места проведения игры и т. д. Если проводим поединок дома, то, как правило, стараюсь хайлайты подготовить в этот же день: остаюсь на стадионе и допоздна монтирую видео.

— В день игры работы у тебя прибавляется?

— Да, как и у всех в клубе. Бывает, что сижу допоздна после матчей.

— А в другие дни снимаешь на камеру тренировочный процесс. Но зачем?

— Ровно для того же, что и во время матчей — показать (если есть) ошибки игроков.

— Однако на тренировках с ними работают тренеры в поле.

— Игроков 20-25, тренеров сами знаете сколько. Они могут не уследить за всеми. Опять же в плоскости видишь их работу так, а с другого ракурса совсем иначе.

— У тебя возникает желание посмотреть футбол не через объектив камеры, а скажем по ТВ?

— Нет, по ТВ — это совсем другие эмоции и ощущения. А вот посмотреть матч живьем как рядовой болельщик — такое желание есть.

— Насколько тебе комфортно работать в клубе? Есть ощущение, что сопричастен к успехам и неудачам команды?

— Да, мне очень нравится работа в клубе. Поэтому и нахожусь здесь уже пятый год. Нравится то, что являешься частичкой классной команды профессионалов. В ФК «Челябинск» реально большая и дружная семья, мы много времени проводим вместе. Особенно круто, если клуб ставит перед собой высокие и амбициозные задачи. Тогда еще больше проникаешься к общему настроению и стараешься как-то помочь клубу в достижении нужного результата.

— Мне всегда казалось, что футболисты живут в своем мире, сотрудники клуба в несколько другом измерении.

— Нет-нет! Мы действительно одна команда, сплочены одной идеей. Не хочу говорить громких слов за других, скажу за себя: мне комфортно проводить здесь время, нравится идти на работу. Футбольный клуб стал мне вторым домом.

Фото: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное») и Роман Хатимов (пресс-служба ФК «Челябинск»).

