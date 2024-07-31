Экс-голкипер футбольного клуба «Челябинск» подписал контракт с московским «Локомотивом»

19-летний вратарь Даниил Веселов заключил соглашение на три года

Футбольный клуб «Локомотив» из Москвы объявил о подписании контракта с голкипером Даниилом Веселовым. 19-летний вратарь в минувшем сезоне защищал цвета ФК «Челябинск» во Второй лиге. Перспективный страж ворот заключил соглашение со столичным клубом на три сезона, сообщает пресс-служба ФК «Локомотив».

Даниил Веселов является воспитанником московской академии «Чертаново». Выступал также за самарские «Крылья Советов». Перед стартом сезона-2023/2024 пополнил ряды ФК «Челябинск». В составе южноуральской команды был основным стражем ворот: сыграл 24 матча, в восьми играх оставил ворота в неприкосновенности.

Кроме того, Даниил Веселов выступал за юношеские сборные России (U16, U17, U19), в настоящий момент входит в состав молодежной команды страны (U21).

Перед стартом сезона-2024/2025 руководство ФК «Челябинск» объявило о завершении контракта с голкипером, не предложив ему новое соглашение. Этим летом Даниил Веселов прошел двухнедельные учебно-тренировочные сборы с основной командой «Локомотив» в Баковке. Ему удалось хорошо себя проявить и убедить штаб «зеленых» заключить с ним контракт.