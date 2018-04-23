/ 86-я легкоатлетическая эстафета откроет летний спортивный сезон в Челябинске

Спортсмены будут соревноваться за призы администрации города.

Во второй день мая на площади Революции в Челябинске состоится спортивный праздник. Профессиональные спортсмены и любители будут участвовать в легкоатлетической эстафете, кольцевой велогонке и гонке на лыжероллерах на призы администрации Челябинской области. Эстафета проходит с 1932 года. Она не прерывалась даже во время Велий Отечественной войны.

Эстафетой и гонками открывается летний спортивный сезон. Участвуют в мероприятиях профессиональные спортсмены и любители спорта разных возрастных групп — примерно 2,5 тысячи человек. 3 победителя каждого соревнования получат грамоты от администрации города и денежные призы. — сообщил сайту «Первый областной» начальник управления культуры администрации Челябинской области Дмитрий Назаров.

Напомним, что 2 мая завершится длинная череда майских праздников. Челябинцы отдыхают 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая.