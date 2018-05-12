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/ Леонид Одер о Чемпионате России по ММА: «Планируем завоевать минимум три медали»

Леонид Одер о Чемпионате России по ММА: «Планируем завоевать минимум три медали»

Национальный турнир стартовал в Челябинске.
сегодня в 11:06
  |  Спорт

Сегодня, 12 мая, под сводами арены «Трактор» пройдут первые бои Чемпионата России по ММА. Город готов к проведению национального турнира. Защищать честь региона будут спортсмены из Челябинска, Магнитогорска и Южноуральска. По оценке министра спорта региона, Челябинская область сможет занести в свою копилку минимум три золота.

Для нас большое событие — провести Чемпионат России по смешанному боевому единоборству. Тем более, этот вид спорта у нас очень динамично развивается. Спасибо за это Союзу ММА России, спасибо президенту Челябинской областной федерации ММА Валерию Николаевичу Полишевскому. Надеемся, что будет большое количество зрителей, особенно 13 мая на финалах. Очень здорово, что нас посетят Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. Хочу отметить: у нас очень сильные спортсмены в Челябинской области, есть чемпионы мира. Мы надеемся на наших южноуральских ребят, планируем завоевать как минимум три золотые медали. — отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Напомним, турнир пройдет с 12 по 13 мая в Челябинске. В заключительный день на ринге пройдут финальные бои. Участниками Чемпионата станет около 150 бойцов, претендующих на попадание в состав национальной сборной, которая будет представлять страну на чемпионате мира и Европы.

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