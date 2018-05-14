/ Уральские парашютисты выступят на чемпионате вооруженных сил

Спортсмены начали отрабатывать сложные элементы.

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Парашютисты с Урала, Сибири и Поволжья начали тренировать прыжки с высоты 3,5 километра. Так сборная Центрального военного округа готовится к чемпионату вооруженных сил. Он состоится в Санкт-Петербурге с 28 мая по 1 июня 2018 года. Для тренировок сборная команд прибыла в Самарскую область.

При выполнении десантирования парашютисты отрабатывают индивидуальные прыжки с элементами акробатики: сальто, спираль по часовой и против часовой стрелки и приземление на точность на ограниченные площадки. Кроме того, они синхронно выполняют различные фигуры групповой акробатики в составе 4 человек и более. — пояснили в пресс-службе ЦВО.

В состав сборной включили трех мастеров международного класса, мастера и кандидатов в мастера спорта. В числе членов команды также четыре девушки-военнослужащие, которые совершили от 1 до 2 тысяч прыжков с разных высот.

Добавим, за время тренировок парашютисты совершат больше тысячи прыжков в диапазоне высот от 800 метров до 3,5 километров.