Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.74 -0.78 73.51 -0.67
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Уральские парашютисты выступят на чемпионате вооруженных сил

Уральские парашютисты выступят на чемпионате вооруженных сил

Спортсмены начали отрабатывать сложные элементы.
сегодня в 12:48
  |  Спорт

Парашютисты с Урала, Сибири и Поволжья начали тренировать прыжки с высоты 3,5 километра. Так сборная Центрального военного округа готовится к чемпионату вооруженных сил. Он состоится в Санкт-Петербурге с 28 мая по 1 июня 2018 года. Для тренировок сборная команд прибыла в Самарскую область.

При выполнении десантирования парашютисты отрабатывают индивидуальные прыжки с элементами акробатики: сальто, спираль по часовой и против часовой стрелки и приземление на точность на ограниченные площадки. Кроме того, они синхронно выполняют различные фигуры групповой акробатики в составе 4 человек и более. — пояснили в пресс-службе ЦВО.

В состав сборной включили трех мастеров международного класса, мастера и кандидатов в мастера спорта. В числе членов команды также четыре девушки-военнослужащие, которые совершили от 1 до 2 тысяч прыжков с разных высот.

Добавим, за время тренировок парашютисты совершат больше тысячи прыжков в диапазоне высот от 800 метров до 3,5 километров.

Общество
Директора челябинской спортивной олимпийской школы проводили в последний путь
29.04.2018
Директора челябинской спортивной олимпийской школы проводили в последний путь
Спорт
86-я легкоатлетическая эстафета откроет летний спортивный сезон в Челябинске
23.04.2018
86-я легкоатлетическая эстафета откроет летний спортивный сезон в Челябинске
Спорт
Челябинск встретил снегопадом первых участников весеннего Чемпионата по спортивным танцам
06.04.2018
Челябинск встретил снегопадом первых участников весеннего Чемпионата по спортивным танцам
Общество
Спортивный город для участников чемпионата по танцам появится в «Юности»
03.04.2018
Спортивный город для участников чемпионата по танцам появится в «Юности»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Балкон челябинской «сталинки» едва не рухнул во время парада Победы
сегодня в 15:56
Балкон челябинской «сталинки» едва не рухнул во время парада Победы
Общество
Движение транспорта ограничили в Челябинске
сегодня в 15:25
Движение транспорта ограничили в Челябинске
Общество
Дольщики потеряли башенный кран у недостроя в Чурилово
сегодня в 15:21
Дольщики потеряли башенный кран у недостроя в Чурилово
Общество
500 литров воды потратили в Златоусте на «ожидаемый» пожар
сегодня в 15:13
500 литров воды потратили в Златоусте на «ожидаемый» пожар
Хоккей
Сборная России досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира
сегодня в 14:57
Сборная России досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира
Происшествия
Сухое дерево рухнуло на стоянку с иномарками рядом с «Алым полем». Видео
  
сегодня в 14:40
Сухое дерево рухнуло на стоянку с иномарками рядом с «Алым полем». Видео
Общество
Главу Миасса увезли из администрации силовики
сегодня в 13:48
Главу Миасса увезли из администрации силовики
Общество
Гагары и гоголи вернулись на полюбившееся водохранилище на Таганае
сегодня в 13:31
Гагары и гоголи вернулись на полюбившееся водохранилище на Таганае
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6