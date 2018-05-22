/ Челябинск стал одним из лидеров по количеству отелей со спортзалами

Южноуральскую столицу назвали прогрессивной.

24% отелей Челябинска оборудованы спортивными залами. Это один из лучших показателей в стране. В рейтинге южноуральскую столицу обошла только Казань. Чтобы установить это, специалисты изучили описания более 5 тысяч отелей в 50 крупных городах.

В ходе исследование выяснилось, что только в 12% российских отелей есть залы для занятий спортом. Больше всего таких гостиниц в Казани — 25% отелей города оборудованы спортзалом. Далее расположился Челябинск — в 24% отелей города есть фитнес. — сообщили специалисты сервиса OneTwoTrip.

Ранее Челябинск уже занимал верхние строчки рейтинга городов по количеству отелей, готовых принимать гостей с домашними животными. Таким образом сформировалась картина, согласно которой гостиничный рынок Челябинска оказался одним из самых прогрессивных.

В пятерку городом со «спортивными отелями» вошли также Сочи, Волгоград и Курск. При этом столичные гостиницы не могут предложить такой сервис — в Москве и Санкт-Петербурге спортзалы есть только в 14% и 6% отелей соответственно.

Согласно опросу ВЦИОМ, спортом в России занимаются 76% граждан. Некоторые из них и во время деловых поездок и отпуска не хотят прекращать занятия и выбирают отели со спортзалом. Как показало наше исследование, гостиниц для любителей спорта в России не так много, к тому же, это преимущественно отели уровня 3−5 звезд. Это связано в первую очередь с затратами на оборудование и содержание спортзала и на дополнительный персонал. Плюс к этому спортивная инфраструктура требует отдельного помещения, которого может не быть в небольших отелях, либо они предпочли использовать его для номерного фонда. — пояснил директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш.

Для сравнения, в Нью-Йорке почти в 70% отелей есть помещения для занятий спортом.