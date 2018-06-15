/ Лемур Спартак будет «съедать футбольные команды» перед началом матчей

Зверек предсказывает исход ЧМ-2018.

Питомцу Екатеринбургского зоопарка вверено ответственное задание. Лемур по кличке Спартак предсказывает исходы матчей на Чемпионате мира по футболу. Это первый подобный опыт для молодого зверька. Что и послужило причиной ошибочного прогноза на первый матч России и Саудовской Аравии. Тогда обитатель зоопарка пророчил победу российскому сопернику. Но, к счастью, промахнулся.

Следующий прогноз он даст 18 июня.

Сейчас мы будем предсказывать исход матчей по новой механике. Мы будем рассматривать подход лемура к миске и поедание лакомства как поедание самой команды. В зависимости от того, к какой миске первой он подойдет, тот и проиграет. — рассказал сайту «Первый областной» начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Игорь Пермяков.

Напомним, следующий мачт на мундиале сборная России проведет 19 июня против команды из Египта. Встреча пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге.