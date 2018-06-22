/ «Россия, вперед!» Южноуральские тракторы поддерживают национальную сборную

Борта техники украшает футбольная эмблема.

«Спортивные» тракторы представили на Южном Урале к Чемпионату мира по футболу. На Челябинском тракторном заводе разработали специальное оформление для бортов техники. Символика понравится футбольным болельщикам. На фоне национального флага размещены мяч и надпись «Россия, вперед».

Специально подготовленные машины отправятся в регионы, напрямую связанные с мундиалем, где происходят игры чемпионата. Среди них Свердловская, Самарская области, Краснодарский край. Б11.8000 приобретает Уральская горно-металлургическая компания, Б11.6000ДЛ с лебедкой отправятся в Самару, в фирму «Самаратранссервис», два трактора перед тем, как попасть к месту своей постоянной приписки, получит фирма «Техсервис — ЧТЗ», дилер в Краснодарском крае. Если идея понравится партнерам, мы готовы увеличить количество «спортивных» тракторов. — рассказал сайту «Первый областной» директор по внешним связям ЧТЗ Андрей Печеркин.

Пока тракторостроители решили украсить 11 машин. Цифра эта возникла не случайно — на зеленом газоне игрового поля честь страны и сборной защищают 11 игроков. Остальные тракторы отправятся в Сургут, Когалым, Ставропольский край и Кабардино-Балкария.